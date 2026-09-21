Китайські виробники РК-панелей підвищують ціни для Samsung, LG та інших виробників телевізорів

BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) і HKC Display Technology розіслали покупцям РК-панелей повідомлення про нові, вищі ціни. Серед адресатів — Samsung Electronics, LG Electronics і Sony, які саме готуються до передсвяткового сезону продажів телевізорів, пише південнокорейське видання The Elec.

Терміни в китайських постачальників різні. BOE запровадить нові ціни в четвертому кварталі, а TCL CSOT і HKC почнуть підіймати вартість частини своєї продукції вже у вересні.

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Для покупців це припадає на розпал закупівель. З серпня-вересня Samsung, LG та інші виробники телевізорів зазвичай запасаються компонентами й нарощують випуск під Чорну п’ятницю та Різдво. Тому суттєво скоротити закупівлі РК-панелей зараз вони не зможуть.

Помітного дефіциту панелей на ринку при цьому немає. За оцінками галузі, частина китайських ліній, що виробляють РК-панелі, завантажена лише приблизно на 70%. Проте виробники не нарощують випуск і не наповнюють ринок додатковою продукцією. Навпаки, вони стримують виробництво, щоб не допустити надлишку панелей і втримати ціни на нинішньому рівні.

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Діяти так китайським компаніям дає змогу їхня вага на ринку. BOE, TCL CSOT і HKC, за даними аналітичної компанії Omdia, поділили між собою ринок великих РК-панелей для телевізорів (утворили олігополію). Разом найбільші китайські виробники займають від 70 до 85% сегмента панелей з діагоналлю 65, 75 і 85 дюймів. А серед ще більших екранів китайським компаніям належить майже весь ринок.

Таку частку китайські виробники здобули, масштабно розширивши потужності й продаючи панелі за низькими цінами. Відтак на ринку з’явився надлишок пропозиції, панелі подешевшали, і південнокорейські та японські компанії почали згортати менш прибуткові напрями цього бізнесу. Samsung Display припинила випуск РК-панелей 2022 року. LG Display зупинила виробництво телевізійних РК-панелей у Південній Кореї, а згодом продала свій завод у китайському Гуанчжоу.

Нарощують масштаби китайські компанії не лише в панелях. Зокрема, TCL будує найбільший у світі завод з виробництва телевізорів.