Китайські виробники РК-панелей підвищують ціни для Samsung, LG та інших виробників телевізорів

Новини
Пульт ДУ / ТВ / телевизор

BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) і HKC Display Technology розіслали покупцям РК-панелей повідомлення про нові, вищі ціни. Серед адресатів — Samsung Electronics, LG Electronics і Sony, які саме готуються до передсвяткового сезону продажів телевізорів, пише південнокорейське видання The Elec.

Терміни в китайських постачальників різні. BOE запровадить нові ціни в четвертому кварталі, а TCL CSOT і HKC почнуть підіймати вартість частини своєї продукції вже у вересні.

- Реклама -

Для покупців це припадає на розпал закупівель. З серпня-вересня Samsung, LG та інші виробники телевізорів зазвичай запасаються компонентами й нарощують випуск під Чорну п’ятницю та Різдво. Тому суттєво скоротити закупівлі РК-панелей зараз вони не зможуть.

Помітного дефіциту панелей на ринку при цьому немає. За оцінками галузі, частина китайських ліній, що виробляють РК-панелі, завантажена лише приблизно на 70%. Проте виробники не нарощують випуск і не наповнюють ринок додатковою продукцією. Навпаки, вони стримують виробництво, щоб не допустити надлишку панелей і втримати ціни на нинішньому рівні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Діяти так китайським компаніям дає змогу їхня вага на ринку. BOE, TCL CSOT і HKC, за даними аналітичної компанії Omdia, поділили між собою ринок великих РК-панелей для телевізорів (утворили олігополію). Разом найбільші китайські виробники займають від 70 до 85% сегмента панелей з діагоналлю 65, 75 і 85 дюймів. А серед ще більших екранів китайським компаніям належить майже весь ринок.

Таку частку китайські виробники здобули, масштабно розширивши потужності й продаючи панелі за низькими цінами. Відтак на ринку з’явився надлишок пропозиції, панелі подешевшали, і південнокорейські та японські компанії почали згортати менш прибуткові напрями цього бізнесу. Samsung Display припинила випуск РК-панелей 2022 року. LG Display зупинила виробництво телевізійних РК-панелей у Південній Кореї, а згодом продала свій завод у китайському Гуанчжоу.

Нарощують масштаби китайські компанії не лише в панелях. Зокрема, TCL будує найбільший у світі завод з виробництва телевізорів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

DFC розкрила умови кредиту для «Vodafone Україна»

DFC закриє частину боргу «Vodafone Україна» кредитом на суму до $350 млн. Власні гроші, які пішли б на ці виплати, оператор має витратити на нове обладнання.
Новини

ФБР закрило NightmareStresser — сервіс, де будь-хто міг замовити DDoS-атаку

ФБР вилучило домени NightmareStresser, де будь-хто міг замовити DDoS-атаку за $25–19 999. Через сервіс провели сотні тисяч атак на сайти у всьому світі.
Новини

«Київстар ТБ» почав знімати перший власний вертикальний серіал

«Київстар ТБ» знімає перший вертикальний серіал «Тільки сіла» з Риммою Зюбіною. Так платформа йде за глядачами, для яких вертикальне відео вже стало звичним.
Новини

Google визнала злам частини смартфонів Pixel через невідому раніше вразливість

Google повідомила, що хакери атакували частину власників Pixel через раніше невідому вразливість у модемі. Зламати смартфон можна було без жодних дій власника.
Новини

Китай готує стандарти телевізорів, які можуть завершити еру ТВ-приставок

Китай розробляє стандарти телевізорів, яким не потрібна ТВ-приставка. Країна випускає найбільше телевізорів у світі, тож зміни можуть дійти й до інших ринків.