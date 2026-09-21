Google визнала злам частини смартфонів Pixel через невідому раніше вразливість

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Google Pixel

Google підтвердила у вересневому бюлетені безпеки для Pixel, що частина власників цих смартфонів зазнала цілеспрямованих атак. Для цього зловмисники скористалися невідомою доти помилкою, яку компанія вже виправила і яка в національній базі вразливостей США значиться під номером CVE‑2026‑58704.

Подробиць про цю помилку Google розкрила небагато. За даними TechCrunch, вона містилася в модемі — компоненті, через який смартфон виходить в інтернет. Вона давала змогу вирватися за межі ізольованого середовища, де працює модем, і дістатися до інших даних телефону. Так зловмисник отримував у системі більше прав, ніж передбачено, — це так зване підвищення привілеїв.

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Найбільша небезпека в тому, що атака могла відбуватися без жодної дії з боку жертви. Тобто власникові Pixel не доводилося ні відкривати файл, ні переходити за посиланням. Такі атаки без участі користувача в галузі називають zero-click.

Виправлення Google поширила разом із вересневим оновленням безпеки для Pixel. Нові версії системи компанія зазвичай випускає для своїх смартфонів першими — так, у червні саме Pixel раніше за інші пристрої отримали Android 17.

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Хто стоїть за атаками, Google не уточнила. Експерти зауважують, що такими помилками нерідко користуються розробники шпигунських програм, які продають доступ до своїх інструментів урядовим структурам і правоохоронцям. Втім, стежити за власником смартфона подекуди вдається й без зламу. Так, на початку вересня дослідники з Відня з’ясували, що позначки про доставлення у WhatsApp і Signal видають місцеперебування власника номера.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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