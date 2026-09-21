Google оштрафували на 403 млн євро за непрозору обробку геоданих користувачів

Ірландська Комісія із захисту даних (Data Protection Commission, DPC) наклала на Google штраф у 403 млн євро, або близько 463 млн доларів, за порушення європейських правил у 2018–2020 роках. Компанія має пів року, щоб привести обробку даних про місцеперебування людей у відповідність до Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR), повідомляє Reuters.

Претензії регулятора стосуються трьох функцій Google — «Активність в інтернеті та застосунках» (Web & App Activity), «Історія місцеперебувань» (Location History) і «Точність визначення місцеперебування» (Location Accuracy). Обробляючи через них геодані, компанія, за висновками DPC, порушила принципи законності, справедливості та прозорості.

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Що це означало для людей, пояснив заступник комісара DPC Грем Дойл. «Через недоліки в роботі Google користувачі могли не знати, що дані про їхнє місцеперебування використовують, наприклад, щоб впливати на них рекламою або визначати їхні інтереси. Так вони могли втратити контроль над своїми персональними даними», — заявив він.

Ще одну проблему Дойл бачить у тому, що Google зберігала ці дані довше, ніж було потрібно. На думку регулятора, це ще більше позбавляло користувачів контролю над власною інформацією.

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Розслідування DPC почала у 2020 році після скарг кількох європейських організацій із захисту прав споживачів, серед яких загальноєвропейське об’єднання BEUC. Під час розслідування регулятор з’ясовував, чи мала Google належні правові підстави обробляти дані про місцеперебування і чи достатньо прозоро пояснювала це користувачам.

Нинішній штраф став четвертим за розміром серед тих, що DPC призначила за GDPR. Загалом ірландський регулятор, який наглядає за більшістю великих американських технологічних компаній у ЄС, призначив штрафів на понад 4 млрд євро. Щодо самої Google в Ірландії тривають ще три офіційні розслідування, і всі вони, за даними DPC, на завершальній стадії.

Претензії до Google мають і інші регулятори. Раніше Єврокомісія оштрафувала компанію на понад 1 млрд доларів за порушення Закону про цифрові ринки (DMA), зокрема за перевагу власним сервісам у пошуку та обмеження для розробників у Google Play. Влітку південнокорейський регулятор звинуватив Google у зловживанні на ринку Android-додатків.