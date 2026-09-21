ФБР закрило NightmareStresser — сервіс, де будь-хто міг замовити DDoS-атаку

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DDoS атака

15 вересня Міністерство юстиції США оголосило, що ФБР за судовими ордерами взяло під контроль домени NightmareStresser. Щонайменше з 2020 року цей сервіс продавав доступ до DDoS-атак, що перевантажують сайти запитами, пише видання PCMag.

У Мін’юсті пояснили, що підставою для ордера стали матеріали, за якими через NightmareStresser починаючи з 2022 року провели або намагалися провести сотні тисяч DDoS-атак на жертв у різних країнах. Відтак за основною адресою NightmareStresser тепер відкривається лише повідомлення ФБР про вилучення. Це не перший удар по сервісу: ще у 2022 році бюро забрало інший пов’язаний із ним домен. Тоді ж обвинувачення отримали шестеро людей, яких підозрюють в організації десятків подібних платформ для DDoS-атак.

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Клієнтська база NightmareStresser була чималою: за підрахунками компанії Searchlight Cyber, у 2023 році на сайті зареєструвалися понад 566 тис. користувачів. Атаку міг замовити будь-хто, а її ціна залежала від методу й потужності — від $25 до $19 999. Сам сервіс рекламував себе як «найдовговічнішу, найпотужнішу й найавторитетнішу платформу такого роду», створену найдосвідченішими фахівцями з DDoS. За його словами, за понад вісім років роботи сайт жодного разу не зникав із мережі.

Офіційно NightmareStresser подавав себе як інструмент для стрес-тестування, тобто перевірки, чи витримає сайт велике навантаження. Насправді ж, за версією ФБР, його використовували для атак на жертв в окрузі Аляска та в усіх інших частинах США. Проти кримінальної інфраструктури в мережі бюро діє цього року не вперше: у липні ФБР разом із Google знешкодило ботнет NetNut із понад 2 млн смарт-телевізорів і медіаприставок.

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Утім, вилучення доменів не гарантує, що NightmareStresser зник назавжди — він може відродитися за новою адресою.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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