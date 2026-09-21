DFC розкрила умови кредиту для «Vodafone Україна»

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Vodafone

16 вересня рада директорів американської Міжнародної корпорації фінансування розвитку (DFC) схвалила для «Vodafone Україна» прямий кредит обсягом до $350 млн. Позику спрямують на рефінансування наявної заборгованості оператора, йдеться в оприлюдненому описі проєкту.

Про саме схвалення стало відомо 17 вересня, коли DFC оголосила, що профінансує модернізацію мережі оператора. В описі проєкту корпорація вже назвала суму кредиту й пояснила, як він працюватиме.

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Нових грошей на мережу кредит безпосередньо не дає, бо замінює частину старих зобов’язань «Vodafone Україна». Натомість кошти, які оператор інакше відклав би на погашення цього боргу, він має витратити на обладнання постачальників, схвалених DFC. За перші п’ять років дії кредиту такі закупівлі мають скласти щонайменше $350 млн. Загальну вартість проєкту DFC оцінює в суму до $700 млн.

У DFC розраховують, що проєкт підтримає безперебійну роботу й стійкість телекомунікаційної інфраструктури України. Завдяки йому оператор, за задумом корпорації, зможе працювати далі, обслуговувати зовнішній борг і вкладати гроші в розвиток мережі в умовах повномасштабного вторгнення. Це має зберегти зв’язок для приблизно 15 млн українців.

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«Vodafone Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») — другий за величиною мобільний оператор країни і один із трьох загальнонаціональних. Повністю ним володіє холдинг NEQSOL.

Сам оператор поки підтвердив лише факт схвалення. У повідомленні на своєму сайті «Vodafone Україна» зазначив, що розраховує спрямувати власні кошти на капітальні інвестиції, однак рішення про кредит ще має пройти погодження й підписання документації. Про підписання договорів і надходження грошей оператор обіцяє повідомити окремо.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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