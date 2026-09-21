Безпечне та функціональне зонування будинку: правильні двері для кожної зони

Будівництво та ремонт будинку — це процес створення затишного та функціонального простору, в якому має бути зручно та безпечно. Кожна житлова зона вимагає свого особливого рішення, яке відповідає її призначенню. В такому випадку варто подбати не тільки про стіни, вікна та меблі, а й про двері. Вибрати вдалий варіант під кожен запит можна в каталозі німецького бренду Hörmann, доступному за посиланням https://www.hormann.ua/promislovist-ta-biznes/dveri/ . А ми розповідаємо про те, які конструкції підійдуть для різних за призначенням кімнат.

Вхідні двері

Головний вхід в будинок має добре захищати від несприятливих атмосферних явищ, несанкціонованого втручання та забезпечувати якісну термоізоляцію. Краще віддати перевагу дверям з терморозривом, великою товщиною полотна, міцними ущільненнями та високим рівнем захисту від злому.

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Вихід із будинку в гараж

Місце, де гараж переходить в частину житлового приміщення, часто недооцінюють. Але тут потрібна підвищена увага до тепло- та звукоізоляції, безпеки й зручності. Звичайні міжкімнатні двері для такого переходу — невдале рішення. В каталозі бренду Hörmann передбачена окрема модель з відповідними параметрами — Thermo 46.

Дитячі кімнати та спальні

Простір, де є діти, вимагає безпеки, зручності та хорошої звукоізоляції. Важливо вибрати безпечну конструкцію з надійною фурнітурою та комфортним відкриванням. Не останню роль відіграє і простий догляд за поверхнею: легке миття та стійкість до вологи. Спальня має бути затишним місцем, де легко налаштуватися на відпочинок та організувати міцний глибокий сон. Тому важливий параметр конструкції — звукоізоляція, яка залежить від властивостей полотна, дверної коробки та ущільнень.

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Ванна кімната та кухня

Підбираючи двері для ванної кімнати, важливо дбати про стійкість полотна, коробки і фурнітури до вологи, пари, мийних засобів. Покриття, яке легко очищається, значно спростить рутинний догляд за будинком.

Мансарда

Там, де є перепад температур, варто дбати про ефективну теплоізоляцію. Тобто якщо мансарда неопалювана, то варто подбати про ущільнення та терморозриви в полотні й коробці. Якщо ж простір має джерело тепла та стабільну температуру, то підійдуть звичайні міжкімнатні двері.

Моделі Hörmann для різних житлових зон в будинку

Для входу в будинок можна розглянути модель Thermo 65 з хорошою теплоізоляцією, п’ятиточковим замком і сталевим полотном товщиною 65 мм. На вході в будинок з гаража можна встановити Thermo 46 — протизламну й теплоізольовану. Міжкімнатні варіанти від Hörmann — це лінійки ProLine, DesignLine та ClassLine. В каталозі бренду обов’язково знайдеться вдалий та вигідний варіант для різноманітних умов.