Артем Фреюк перейшов із «Київстару» в Uklon керувати взаємодією з органами влади

У понеділок, 21 вересня, старший менеджер «Київстару» з корпоративних питань Артем Фреюк оголосив про перехід до Uklon — ще однієї компанії Kyivstar Group. Там він очолив напрям взаємодії з органами влади, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на допис менеджера.

«Після майже дев’яти важливих, насичених і дуже цікавих років у Kyivstar настав час рухатися далі», — написав Фреюк у Facebook. У цьому ж дописі він подякував керівникам «Київстару», команді й колегам за досвід, виклики та сильні проєкти. Про Uklon у ньому йдеться як про топову українську компанію, що активно розвивається, створює технологічні продукти й щодня присутня в житті мільйонів людей.

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Окрім роботи в «Київстарі», Фреюк бере участь у діяльності бізнес-асоціацій. Як зазначено в його профілі в LinkedIn, з липня 2024 року він співочолює комітет з лобіювання та прозорої політики в Європейській бізнес-асоціації. Крім того, з грудня 2024-го Фреюк є одним зі співголів комітету із захисту персональних даних в Американській торгівельній палаті.

Звітність Uklon входить до показників Kyivstar Group з квітня 2025 року, коли завершилася купівля 97% компанії. У другому кварталі 2026-го сервіс отримав 1,448 млрд грн виторгу, або $32,8 млн. Його прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) за той самий період становив 554 млн грн, або $12,5 млн.

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Операційні показники Uklon у другому кварталі теж зросли. Заброньованих поїздок стало на 4,5% більше, до 43 млн, а завершених доставлянь — на 25,9% більше, до 1,4 млн. Кількість цифрових активних користувачів сервісу збільшилася на 8,2%, до 5,2 млн.

Найближчі завдання для Uklon у відносинах з державою, за оцінкою «Інтерфакс-Україна», — впровадження закону про цифрові платформи, законопроєкт про ринок таксі та умови для роботи безпілотних таксі. Саме на Україну нині припадає 98% бізнесу компанії.