SpaceX отримала ліцензію на міжнародний зв’язок для Starlink Mobile

Федеральна комісія зв’язку США (FCC) дозволила SpaceX працювати оператором зв’язку на маршрутах між Сполученими Штатами та закордонними напрямками. Дозвіл оформлено як міжнародну ліцензію на телекомунікаційні послуги (Section 214) для Starlink Mobile, йдеться в рішенні регулятора.

Досі дозволи SpaceX стосувалися лише території США — розвивати там Starlink Mobile компанія могла, а от на транскордонні послуги потрібне було окреме схвалення FCC. Саме його SpaceX тепер і отримала, тож формальне обмеження на міжнародну маршрутизацію трафіку знято, а сервіс дістав юридичну основу для розширення за межі Сполучених Штатів.

- Реклама -

Section 214 — це стандартний механізм американського регулятора для компаній, які хочуть надавати міжнародні телекомунікаційні послуги. Без такої ліцензії оператор не має права пропускати голосовий та інтернет-трафік між США та іншими країнами.

Сам дозвіл при цьому не означає негайного запуску міжнародних послуг. Ця ліцензія — необхідна регуляторна умова, але дати початку комерційної діяльності Starlink Mobile в інших країнах вона не встановлює.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Про намір перетворити Starlink Mobile на повноцінного мобільного оператора SpaceX говорила й раніше. Міжнародна ліцензія прибирає на цьому шляху ще одне формальне обмеження.

У T-Mobile натомість наголошують, що супутники не замінять наземні вежі там, де населення щільне, а стануть доповненням до них. В операторі посилаються на обмежену пропускну здатність супутникових каналів і на складнощі з проходженням сигналу всередині будівель.