Перше прайм-шоу «Фабрики зірок» вийшло на SWEET.TV і безплатно на YouTube

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Перше прайм-шоу «Фабрики зірок»

17 вересня SWEET.TV показав перше прайм-шоу оновленої «Фабрики зірок» — дванадцять учасників уперше вийшли на велику сцену проєкту з новими образами та власними піснями. Крім самої платформи, випуск виклали на YouTube, де його показують безплатно.

Наступні прайм-шоу SWEET.TV показуватиме щоп’ятниці. Цей формат переводить проєкт у концертну частину — у попередніх випусках наставники відбирали учасників, а тепер фабриканти виступають на великій сцені.

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Оновлену «Фабрику зірок» платформа почала знімати на початку серпня, коли в Києві пройшли очні кастинги. Саме там наставники обирали вокалістів для проєкту.

Перші епізоди шоу вийшли на початку вересня, і стартовий випуск зібрав 1,8 млн переглядів за вікенд. У них і визначився склад дванадцятьох фабрикантів, які тепер виступають у прайм-шоу.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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