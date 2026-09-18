«Київстар» підтверджує намір першим провести IPO на українській біржі

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Президент Київстару Олександр Комаров

«Київстар» хоче стати першою українською компанією, яка проведе первинне публічне розміщення акцій (IPO) на внутрішньому ринку. Президент оператора Олександр Комаров розповів про такий намір в інтерв’ю засновнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі.

Досвід публічного розміщення група вже має, але закордонний — у серпні 2025 року материнська Kyivstar Group вийшла на торги Nasdaq під тікером KYIV і стала першою українською компанією на американській біржі. Тепер в операторі хочуть, щоб його акції оберталися ще й в Україні.

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«Ми готові підписуватися, що будемо першими зі своїм локальним IPO. Це частина нашого великого плану. Ми б хотіли, як ми перші на Nasdaq, так бути першими й після війни на українській біржі з місцевими IPO», — сказав Комаров.

Як передає агентство «Інтерфакс-Україна», Мазепа відповів на це зустрічною пропозицією — щоб організатором майбутнього розміщення (лід-менеджером) став Concorde Capital.

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Сам ринок, на думку Комарова, підготовлений до таких угод краще, ніж раніше, — за рахунок активних розміщень державних облігацій. Мазепа додав до цього, що звичку вкладати гроші формують і компанії на кшталт Concorde Capital чи «Інжуру», які через власні застосунки збирають кошти інвесторів на різні проєкти.

Ідея вивести оператора на біржу в Україні звучить не вперше. Цю саму можливість торік обговорювали у VEON, якій належить «Київстар», — тоді йшлося про народне IPO серед вітчизняних інвесторів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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