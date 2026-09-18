«Київстар» підтверджує намір першим провести IPO на українській біржі

«Київстар» хоче стати першою українською компанією, яка проведе первинне публічне розміщення акцій (IPO) на внутрішньому ринку. Президент оператора Олександр Комаров розповів про такий намір в інтерв’ю засновнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі.

Досвід публічного розміщення група вже має, але закордонний — у серпні 2025 року материнська Kyivstar Group вийшла на торги Nasdaq під тікером KYIV і стала першою українською компанією на американській біржі. Тепер в операторі хочуть, щоб його акції оберталися ще й в Україні.

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«Ми готові підписуватися, що будемо першими зі своїм локальним IPO. Це частина нашого великого плану. Ми б хотіли, як ми перші на Nasdaq, так бути першими й після війни на українській біржі з місцевими IPO», — сказав Комаров.

Як передає агентство «Інтерфакс-Україна», Мазепа відповів на це зустрічною пропозицією — щоб організатором майбутнього розміщення (лід-менеджером) став Concorde Capital.

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Сам ринок, на думку Комарова, підготовлений до таких угод краще, ніж раніше, — за рахунок активних розміщень державних облігацій. Мазепа додав до цього, що звичку вкладати гроші формують і компанії на кшталт Concorde Capital чи «Інжуру», які через власні застосунки збирають кошти інвесторів на різні проєкти.

Ідея вивести оператора на біржу в Україні звучить не вперше. Цю саму можливість торік обговорювали у VEON, якій належить «Київстар», — тоді йшлося про народне IPO серед вітчизняних інвесторів.