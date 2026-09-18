Джеймс Кемерон придбав Outsyders — розробника ШІ для конвертації фільмів у 3D

Режисер Джеймс Кемерон через свою компанію Lightstorm Vision купив Outsyders — розробника, який застосовує штучний інтелект і машинне навчання для виробництва та обробки 3D-контенту. Умов угоди сторони не розкрили, повідомляє Variety.

Outsyders заснували у 2024 році Пол Беккер, Джаред Сендрю та Кріс Харві. Їхня команда робить об’ємне зображення для великих релізів, і серед її робіт — «Блакитні ангели», 3D-версія «Ліло і Стіч» від Disney, «Моана» та проєкт Дага Лаймана Asteroid.

- Реклама -

Після угоди ця команда працюватиме разом із Lightstorm Vision над новими 3D-версіями фільмів із наявних бібліотек студій. Ці інструменти на основі ШІ, за словами компаній, дають змогу переводити готове зображення в об’ємне значно швидше й дешевше, ніж традиційна конвертація.

Спільний досвід у сторін уже є. Lightstorm і Outsyders разом працювали над концертним фільмом Paramount «Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)», який Кемерон зняв разом зі співачкою.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Сам режисер каже, що співпраця з командою Беккера триває майже два роки. Тепер він обіцяє студіям поєднання двох підходів — переведення у 3D вже знятих фільмів і зйомки, від початку зробленої стереокамерами.

«Як усім відомо, я дуже вимогливий до 3D і можу впевнено сказати, що їхня робота та інструменти ШІ відповідають світовим стандартам. Разом ми надаватимемо рішення повного циклу для виробництв і студій, об’єднуючи світи конвертації та нативного фотографічного 3D», — заявив Кемерон.

Пол Беккер своєю чергою зазначив, що його команда завжди поділяла бачення Кемерона щодо стереоформату. Об’єднання технологій обох компаній він назвав найлогічнішим і найефективнішим кроком для цього формату.

Кемерон, який зняв «Термінатор», «Титанік» і серію «Аватар», давно пов’язаний із 3D у кіно. Outsyders — не перша його покупка в цій сфері: на початку 2026 року Lightstorm придбала виробника 3D-камер Stereotec, а у 2024-му уклала угоду з Meta про створення 3D-контенту для пристроїв Meta Quest.

Кіностудії купують розробників ШІ й поза сферою 3D. Так, нещодавно Netflix заплатив 587 млн доларів за ШІ-стартап Бена Аффлека.