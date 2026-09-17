Starlink протестують на британських фермах, де ще не проклали оптоволокно

Рада англійського графства Лінкольншир закупить і встановить обладнання Starlink на орендованих фермах, куди досі не провели оптоволоконний інтернет. Пілотний проєкт має показати, чи підходить супутниковий зв’язок фермам та іншому сільському бізнесу, якому бракує надійного інтернету, пише BBC.

Ідеться про орендарів земельного фонду County Farms Estate, що належить раді. Цей фонд займає близько 16,5 тис. акрів (майже 6,7 тис. гектарів), і на його землях розташовані 149 господарств. Від цих орендарів рада вже збирає заявки на участь, а перелік ферм для встановлення обладнання затвердить пізніше.

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Витрати в пілоті поділять між місцевою владою та фермерами. Графство оплатить закупівлю й монтаж обладнання, а договір зі Starlink фермери укладатимуть напряму, обираючи тариф під потреби свого господарства, уточнюють на сайті ради. Тож абонентську плату вноситимуть самі орендарі.

Проєкт рада розробила разом із Форумом сільського господарства та садівництва Великого Лінкольнширу (Greater Lincolnshire Forum for Agriculture and Horticulture). Під час випробувань вони оцінюватимуть швидкість завантаження та вивантаження даних на фермах, надійність зв’язку за британської погоди, простоту встановлення й щоденного користування, а також вплив інтернету на продуктивність господарств.

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Навіщо фермам якісний зв’язок, пояснив Пол Лок, член ради з питань економіки та інвестицій. «Цей пілот допоможе нам зрозуміти, чи може супутниковий інтернет стати справжнім практичним рішенням для ферм та інших сільських підприємств, які потерпають від слабкого зв’язку», — заявив він. За словами Лока, від інтернету нині залежить чимало фермерських справ: документи й бухгалтерія, догляд за худобою чи просто щоденне спілкування. «Насправді вести бізнес без стабільного доступу до мережі стає дедалі важче», — додав посадовець.

Starlink належить компанії SpaceX Ілона Маска, яка вже вивела на орбіту тисячі супутників. Компанія запускає їх, щоб надавати інтернет, зокрема у віддалених і сільських районах. Саме для таких територій Microsoft раніше залучила Starlink, щоб відкрити новим громадам доступ до цифрової економіки.