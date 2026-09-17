США можуть запровадити блокування іноземних піратських сайтів на рівні DNS

Член Палати представників США Даррелл Ісса вніс законопроєкт American Copyright Protection Act (ACPA), що має створити судовий механізм проти закордонних сайтів-порушників авторських прав. Якщо документ ухвалять, виконувати такі рішення можуть зобов’язати американських провайдерів і DNS-сервіси, пише TorrentFreak.

Остаточний текст законопроєкту H.R. 10364 ще не оприлюднили, тож поки що невідомо, кого саме він зобов’яже виконувати рішення судів. У його попередній версії, підготовленій 2025 року, цей обов’язок лежав не лише на провайдерах, а й на операторах сервісів, що перетворюють доменні імена на IP-адреси (DNS-резолверів). Така система доменних імен (DNS) — одна з основ роботи інтернету, тому блокування на популярних DNS-сервісах здатне помітно обмежити доступ до окремих ресурсів.

- Реклама -

Та сама чернетка передбачала окремий корпус суддів для розгляду таких справ, а DNS-провайдери мали співпрацювати з правовласниками під час виконання рішень. Водночас автори документа намагалися захистити сайти від помилок. Так, якщо сайт заблокували через хибну вимогу правовласника, його власник міг би вимагати до 250 тис. доларів компенсації. Чи залишиться ця норма в остаточній редакції, наразі невідомо.

Найжорсткіше законопроєкт розкритикувала американська організація Public Knowledge, яка займається цифровими правами. На її думку, ACPA здатен зробити операторів зв’язку та DNS-провайдерів частиною системи контролю за дотриманням авторського права. Найбільше організацію непокоїть вплив американських судових рішень на глобальні DNS-резолвери. Залежно від того, як ці рішення виконуватимуть, доступ до окремих ресурсів можуть втратити й користувачі за межами США.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Правозахисники також застерігають від надмірних блокувань. Як приклад вони наводять європейські антипіратські системи, які подекуди разом із піратськими ресурсами відрізали й легальні. Зокрема, в Іспанії боротьба Ла Ліги з піратськими трансляціями призвела до блокування понад 500 тисяч легальних сайтів. Від таких помилок найбільше можуть постраждати невеликі компанії й некомерційні організації.