Сайт телеканалу FREEДОМ зазнав тривалої DDoS-атаки

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FREEДОМ

17 вересня хакери кілька годин надсилали хвилі шкідливих запитів на вебсайт телеканалу FREEДОМ, який входить до державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» (МПІУ). Про цю комбіновану DDoS-атаку повідомили на сайті мовника.

Запити накочувалися хвилями впродовж усього дня, тому сторінки окремих розділів відкривалися з помітною затримкою. Протягом десяти хвилин через них сайт був повністю недоступний для користувачів у всьому світі.

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Джерелом шкідливого трафіку були адреси, які локалізувалися як американські. Попри це, у підприємстві вважають, що напад організували російські хакери.

Постраждала й система управління контентом — вона реагувала повільніше, тому стрічка новин оновлювалася із затримкою, як і публікація решти матеріалів. З цим уповільненням оперативно впоралися технічні фахівці МПІУ.

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Решта ресурсів українського іномовлення працювала у штатному режимі — сайти телеканалу «Дім» і діджитал-порталу The Gaze, а також вебверсії мобільних застосунків FREEДОМ та UATV, які мовник випустив у лютому.

Сайт FREEДОМ хакери атакували вже неодноразово. Зловмисники також втручалися в супутникове мовлення каналів «Дім» і FREEДОМ та вдавалися до інших видів кібератак. Зокрема, 24 квітня російські хакери атакували систему внутрішньої комунікації телеканалу FREEДОМ.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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