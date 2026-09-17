Нацрада відмовилася скасувати 13 приписів телеканалу «MEGOGO СПОРТ»

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MEGOGO СПОРТ

17 вересня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення (Нацрада) відхилила звернення ТОВ «Мегого» про перегляд 13 приписів, винесених телеканалу «MEGOGO СПОРТ». Аргументи компанії не містять нових обставин, які свідчили б про відсутність порушень, пише «Детектор медіа».

Ці самі приписи регулятор виніс у серпні за трьома групами порушень. Ішлося про рекламу нікотинових подушечок, невідокремлення рекламних блоків від решти ефіру, а також про рекламу азартних ігор Betking о 12:57 та 14:25 — законодавство дозволяє таку рекламу лише після 23:00.

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Член Нацради Максим Онопрієнко пояснив рішення тим, що кожен рекламний вихід регулятор оцінює окремо. «Кожне окреме поширення реклами є самостійним фактом», — зазначив він, додавши, що відокремлювати рекламу від іншого контенту мовник зобов’язаний у кожному блоці.

Таких випадків офіційний моніторинг нарахував сім. Канал посилався на власні візуальні елементи, які, на його думку, давали глядачеві зрозуміти, де закінчується програма й починається реклама. Прямої вимоги вживати саме слово «реклама» це не скасовує, наголосив Онопрієнко.

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Не переконав регулятора й аргумент про нікотинові подушечки — медіасервіс наголошував, що не мав умислу, а отже й вини. Так само Онопрієнко відкинув посилання на технічні особливості прямої трансляції. Вони, за його словами, не спростовують самого факту, що реклама вийшла в заборонений час, і не звільняють мовника від відповідальності.

Директорка юридичного департаменту MEGOGO Ірина Катющенко у поясненнях наполягала, що компанія не могла вплинути на ефір. За її словами, рекламу Betking у прямому ефірі дав партнер — Федерація футболу, а в рекламі нікотинових патчів ідеться про засіб без тютюну. «Рішення з такою кількістю приписів було для нас неочікуваним та сумним фактом», — зазначила вона.

Щодо відбивок реклами Катющенко не заперечувала, що слова «реклама» в ефірі не було. Водночас вона наполягала, що закон дозволяє відокремлювати програму від рекламних блоків різними способами, а візуальне оформлення каналу давало глядачам зрозуміти, де закінчується контент і починається реклама.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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