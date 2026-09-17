«Київстар ТБ» випустив Original-мелодраму «Мій новий берег»

«Київстар ТБ» відкрив доступ одразу до всіх чотирьох серій мелодрами «Мій новий берег» з Оленою Світлицькою та Олексієм Яровенком у головних ролях. Цей серіал власного виробництва платформа показує ексклюзивно.

Сезон Original-мелодрам платформа відкрила серіалом «Відважна дівчина». «Мій новий берег» став наступним у цьому сезоні й поповнив лінійку українських історій, які «Київстар ТБ» знімає сам.

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Цього разу в центрі уваги — жінка, якій життя дає другий шанс. Щоб ним скористатися, їй доведеться відпустити минуле, проявити характер і знайти себе. Цей сюжет творці вибудували як драму з елементами життєвої оповіді, і героїні в ній належить вирішити, чи ризикувати звичним життям заради нового майбутнього.

Героїню звуть Галина, їй 25 років, і вона чемпіонка міста з pole dance. Танцює дівчина в нічному клубі для чоловіків, проте не дає п’яним відвідувачам зневажати себе, порушувати особисті межі чи пропонувати непристойне. За таку принциповість Галину штрафують, борги ростуть, і вирватися з цього кола з кожним днем дедалі важче.

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Переломом стає звістка про смерть рідної тітки — єдиної близької Галині людини. Тітка заповідає їй будинок на узбережжі невеликого приморського містечка. Поїздка туди, щоб оформити спадщину, дає героїні шанс почати життя з чистого аркуша, і саме там Галина починає мріяти про власний готель. Далі глядачів чекають драматичні повороти, романтична лінія та боротьба Галини за право самій вирішувати свою долю.

Роль Галини виконала Олена Світлицька — саме з нею «Київстар ТБ» розпочинав зйомки серіалу. За словами акторки, під цю роль вона змінила образ і вчилася pole dance, яким досі ніколи не займалася. «Деякі сцени вимагали від мене буквально вийти за межі власного тіла й комфорту, тому знімальний процес був дуже інтенсивним і водночас надзвичайно цікавим», — розповіла Світлицька.

Від глядачів вона чекає, що ті побачать у серіалі більше, ніж драму про кохання, втрати й таємниці. Для акторки це історія жінки, яка в найважчий момент життя наважується почати все з нуля. «Бо іноді, щоб знайти свій новий берег, потрібно наважитися відпустити старий», — пояснила Світлицька.

Крім Світлицької та Яровенка, в акторському складі серіалу — Надія Хільська, Марія Краснощок, Софія Яшвілі та інші українські актори.