Китайські вчені створили матеріал, завдяки якому пам’ять здатна витримати 10 млрд перезаписів

Дослідники з Китаю з’ясували, чому чипи пам’яті на нітриді алюмінію зі скандієм (AlScN) відмовляли після 100 млн циклів запису, і змінили структуру матеріалу. Нова структура, за даними TechRadar, здатна витримати близько 10 млрд циклів — у 100 разів більше.

Від пам’яті нового покоління для систем штучного інтелекту (ШІ) чекають вищої швидкості й надійності. Тому розробники швидкої пам’яті та накопичувачів часто беруть за основу сегнетоелектрики — особливий клас кристалічних матеріалів, до якого належить і AlScN. Їх можна виготовляти за наявними технологіями виробництва напівпровідників. До того ж вони споживають мало енергії та швидко перемикаються, а саме це потрібно накопичувачам майбутнього.

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Слабким місцем таких чипів досі лишалася надійність. На випробуваннях ці чипи витримували лише близько 100 млн циклів перемикання. Китайські вчені пов’язали це з дефектами кристалічної ґратки — місцями, де бракує атомів азоту (вакансіями азоту). Шкодять, утім, не так самі дефекти, як їхня поведінка під час перемикання. Ці вакансії переміщуються, збираються в групи й утворюють канали, якими витікає струм.

«Раніше дослідники знали, що пристрої виходять з ладу, і бачили окремі ознаки цього процесу, але ніхто не міг пояснити на атомному рівні, що саме переміщується, як відбувається цей рух і як він зрештою призводить до відмови», — зазначили автори роботи. Розібравшись у механізмі, команда запропонувала структуру матеріалу, яка стримує переміщення й скупчення вакансій. Провідні канали в ній утворюються важче, тому матеріал загалом деградує повільніше.

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Щоб розробка вийшла за межі лабораторії, технологію ще доведеться масштабувати до масового виробництва. Такий досвід Китай уже має з іншим нітридом — у червні країна налагодила масовий випуск радіочипів на нітриді галію для 6G. Якщо з AlScN це вдасться, оперативна й постійна пам’ять на його основі може стати основною для серверного обладнання майбутнього, зокрема для систем ШІ.