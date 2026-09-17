Китай вивів на орбіту 25-ту партію інтернет-супутників SatNet

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Ракета Long March 12
Фото: China Aerospace Science and Technology Corporation

17 вересня ракета-носій «Чанчжен-12» вивела на низьку орбіту 25-ту групу апаратів для китайського державного інтернету SatNet. Старт відбувся о 03:32 за київським часом із комерційного космодрому в південній провінції Хайнань, повідомила Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки (CASC).

Скільки супутників було на борту, у CASC не уточнюють. За даними ресурсу SpaceLaunchSchedule, ракета доставила на орбіту дев’ять апаратів.

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Long March-12 launches SatNet LEO Group 25

Для «Чанчжен-12» (CZ-12, або Long March-12) цей політ став восьмим за всю історію й четвертим у 2026 році. Ракети сімейства «Чанчжен» загалом виконали вже 667 місій. Завдовжки ця ракета 62 м, літає на рідкому паливі, а її обтічник має діаметр 4,2 або 5,2 м. На низьку навколоземну орбіту вона здатна вивести щонайменше 12 т вантажу, а на сонячно-синхронну — щонайменше 6 т.

Оператором SatNet є державна China Satellite Network Group. Згодом це угруповання має налічувати близько 13 тис. космічних апаратів. Утім, SatNet — не єдина мережа супутникового інтернету, яку будують у Китаї: для іншої, SpaceSail, приватна компанія LandSpace вивела на орбіту 10 супутників.

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Супутниковий інтернет — лише один із напрямів китайської космічної програми. Пекін запускає метеорологічні, телекомунікаційні та навігаційні супутники, розвиває технології для дослідження Місяця, а на орбіті Землі працює національна космічна станція. У 2025 році Китай здійснив рекордні 92 космічні запуски. Крім того, країна подала заявку до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) на розміщення на орбіті понад 200 тис. супутників.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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