Другий сезон реаліті-шоу «Зрадники» стартував на SWEET.TV

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SWEET.TV розпочав показ другого сезону «Зрадників»

17 вересня онлайн-кінотеатр SWEET.TV розпочав показ перших епізодів другого сезону «Зрадників» — української адаптації міжнародного формату The Traitors. Щоб глядачам не довелося чекати, у день прем’єри їх вийшло одразу два, йдеться в пресрелізі компанії.

Решту епізодів SWEET.TV показуватиме щочетверга. Побачити їх можна буде лише на цій платформі, адже «Зрадники» входять до ексклюзивної лінійки SWEET.TV Originals. Ведучий проєкту в другому сезоні — народний артист України Олексій Гнатковський.

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«Другий сезон „Зрадників“ — швидший, гостріший і емоційніший», — зазначила шоуранерка проєкту Олена Кричковська. За її словами, у шоу з’явилися нові локації, герої, артефакти та випробування. Сама гра стартує з перших хвилин, а разом із нею — конфлікти й несподівані союзи.

Місцем дії знову став палац Шенборнів, а учасників цього разу 21. Для них, як і раніше, головне питання — хто серед гравців «вірний», а хто «зрадник». Ставка в цій грі — 1 млн грн.

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Склад, як розповіла Кричковська, зібрали максимально різним — за віком, професіями, досвідом і характерами. У грі, зокрема, беруть участь інтерв’юерка Раміна Есхакзай, журналістка Діана Бондаренко, письменник Андрій Кокотюха, політтехнолог Сергій Гайдай і комік Костянтин Трембовецький. Повний перелік гравців SWEET.TV оприлюднив ще 25 серпня, разом із датою прем’єри.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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