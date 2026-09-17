Дослідники заявили про повний злам термінала Starlink Standard Actuated

Команда з безпеки Darknavy із Сінгапуру та Шанхаю отримала повний адміністративний доступ до новітнього термінала Starlink Standard Actuated і запустила на ньому власний код. Дослідники назвали це першим повним зломом термінала Starlink від 2022 року, пише South China Morning Post.

У березні 2026 року фахівці купили термінал у Сінгапурі. Його розібрали й дослідили як електроніку, так і програмне забезпечення. Щоб обійти захисні механізми пристрою, Darknavy застосувала складні апаратні атаки — саме вони стали вирішальним етапом роботи.

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У дописі в соцмережі X команда наголосила, що не створювала інструменту для зловмисників. Натомість злам мав показати, наскільки захищена супутникова мережа Starlink компанії SpaceX, і допомогти знайти в ній можливі вразливості. Вразливості шукають і в інших космічних системах. У серпні, наприклад, фахівці Cycode виявили критичну вразливість у вебінтерфейсі NASA, через який можна було керувати командами супутників.

Робота Darknavy продовжує дослідження, яке 2022 року розпочав фахівець із безпеки Католицького університету Левена Леннерт Воутерс. Тоді він атакував термінал Starlink першого покоління з круглою антеною, навмисно збиваючи напругу живлення (voltage fault injection). Після цієї демонстрації SpaceX посилила захист у наступних поколіннях обладнання.

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Ціллю Darknavy став уже сучасніший термінал із квадратною антеною. Програмних способів обходу для нього виявилося замало через посилений захист, тож знадобився апаратний підхід. За це дослідники окремо відзначили роботу команди безпеки SpaceX.

Сам термінал Starlink складається з антенного блока, що працює як супутниковий радіопередавач, і маршрутизатора. До речі, 10 вересня SpaceX представила маршрутизатор нового покоління Starlink Router 4 з підтримкою Wi-Fi 7.

Адміністративний доступ до термінала Starlink Standard Actuated дає дослідникам змогу вивчати роботу супутникової мережі на рівні програмного забезпечення та його взаємодії з космічною інфраструктурою. Частиною цієї інфраструктури є нові супутники, які обмінюються даними безпосередньо між собою лазерними каналами зв’язку.

Технічних подробиць атаки Darknavy поки не розкриває. Детальніший опис атаки команда обіцяє оприлюднити згодом у своїх офіційних каналах.