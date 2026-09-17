Американська DFC профінансує модернізацію мережі «Vodafone Україна»

Новини
Vodafone
Фото: Sky News

Рада директорів Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC) вирішила профінансувати «Vodafone Україна» — другого за величиною мобільного оператора країни, який повністю належить холдингу NEQSOL. 16 вересня корпорація оголосила про це у пресрелізі, але суми угоди не розкрила.

За задумом DFC, ці гроші мають піти на зміцнення й модернізацію критично важливої телекомунікаційної інфраструктури в умовах війни, що триває. Крім того, у DFC вважають, що компанії США, які працюють та інвестують в Україні, виграють від доступу до безпечної та надійної інфраструктури 5G.

- Реклама -

Угоду з оператором рада директорів DFC затвердила в складі ширшого пакета інвестицій — загалом на понад $8 млрд. До нього увійшов ще один український проєкт. Йдеться про акумуляторні системи зберігання енергії ДТЕК потужністю 200 МВт/400 МВт·год на шести об’єктах в Україні.

Сама DFC — державна фінансова установа США, яку створили 2019 року на основі Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC) і кредитного підрозділу USAID. Корпорація надає позики й кредитні гарантії, вкладає в капітал і страхує політичні ризики проєктів у країнах із ринками, що формуються. Наприкінці 2025 фінансового року її активний портфель становив близько $43,4 млрд.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Серед українських операторів «Vodafone Україна» за підсумками 2025 року поступився за доходами лише «Київстару». За даними регулятора НКЕК, компанія отримала 25,59 млрд грн, тоді як лідер ринку — 44,16 млрд грн, а lifecell на третьому місці — 15,74 млрд грн.

У першому півріччі 2026 року оператор наростив консолідований чистий прибуток на 14,2% порівняно з тим самим періодом 2025-го, до 1,9 млрд грн. Його виручка за цей час збільшилася на 10,6% і сягнула 14,9 млрд грн. Клієнтів у другому кварталі налічувалося 15,1 млн, а кількість контрактних абонентів серед них зросла до 3,3 млн.

За те саме півріччя оператор вклав понад 3,5 млрд грн у відновлення й розвиток мережі — стільки ж, скільки за першу половину 2025-го. Паралельно він продовжує тестувати 5G. Перші зони цього зв’язку вже доступні в Києві, Львові, Харкові та Бородянці, а у вересні Vodafone розпочав тестування і в Одесі.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

США можуть запровадити блокування іноземних піратських сайтів на рівні DNS

У США можуть блокувати піратські сайти не лише через провайдерів, а й через DNS-сервіси. Правозахисники бояться, що обмеження відчують і користувачі поза США.
Новини

Starlink протестують на британських фермах, де ще не проклали оптоволокно

Британське графство Лінкольншир протестує Starlink на фермах, куди ще не протягли оптоволокно. Без інтернету там дедалі важче вести облік і доглядати худобу.
Новини

Через ШІ щороку може з’являтися до 13 млн тонн електронних відходів — прогноз екологів

За прогнозом екологів, ШІ може щороку породжувати до 13 млн тонн електронного сміття зі свинцем і ртуттю. У світі належно переробляють лише кожну п'яту тонну.
Новини

У проєкті держбюджету-2027 передбачено 3 млрд грн на «Суспільне» та 1,6 млрд грн на телемарафон

Держкомтелерадіо за проєктом бюджету-2027 може отримати 4,8 млрд грн. Майже дві третини — для «Суспільного», третина — для телемарафону та іномовлення.
Новини

В Україні запустили сервіс перевірки IMEI телефонів у даних митного оформлення

Держмитслужба відкрила онлайн-перевірку IMEI телефонів у даних митного оформлення. Чи не крадений пристрій і чи не заблокований оператором, сервіс не покаже.