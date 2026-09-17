Американська DFC профінансує модернізацію мережі «Vodafone Україна»

Рада директорів Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC) вирішила профінансувати «Vodafone Україна» — другого за величиною мобільного оператора країни, який повністю належить холдингу NEQSOL. 16 вересня корпорація оголосила про це у пресрелізі, але суми угоди не розкрила.

За задумом DFC, ці гроші мають піти на зміцнення й модернізацію критично важливої телекомунікаційної інфраструктури в умовах війни, що триває. Крім того, у DFC вважають, що компанії США, які працюють та інвестують в Україні, виграють від доступу до безпечної та надійної інфраструктури 5G.

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Угоду з оператором рада директорів DFC затвердила в складі ширшого пакета інвестицій — загалом на понад $8 млрд. До нього увійшов ще один український проєкт. Йдеться про акумуляторні системи зберігання енергії ДТЕК потужністю 200 МВт/400 МВт·год на шести об’єктах в Україні.

Сама DFC — державна фінансова установа США, яку створили 2019 року на основі Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC) і кредитного підрозділу USAID. Корпорація надає позики й кредитні гарантії, вкладає в капітал і страхує політичні ризики проєктів у країнах із ринками, що формуються. Наприкінці 2025 фінансового року її активний портфель становив близько $43,4 млрд.

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Серед українських операторів «Vodafone Україна» за підсумками 2025 року поступився за доходами лише «Київстару». За даними регулятора НКЕК, компанія отримала 25,59 млрд грн, тоді як лідер ринку — 44,16 млрд грн, а lifecell на третьому місці — 15,74 млрд грн.

У першому півріччі 2026 року оператор наростив консолідований чистий прибуток на 14,2% порівняно з тим самим періодом 2025-го, до 1,9 млрд грн. Його виручка за цей час збільшилася на 10,6% і сягнула 14,9 млрд грн. Клієнтів у другому кварталі налічувалося 15,1 млн, а кількість контрактних абонентів серед них зросла до 3,3 млн.

За те саме півріччя оператор вклав понад 3,5 млрд грн у відновлення й розвиток мережі — стільки ж, скільки за першу половину 2025-го. Паралельно він продовжує тестувати 5G. Перші зони цього зв’язку вже доступні в Києві, Львові, Харкові та Бородянці, а у вересні Vodafone розпочав тестування і в Одесі.