В Україні запустили сервіс перевірки IMEI телефонів у даних митного оформлення

Державна митна служба України (Держмитслужба) повідомила, що на її порталі тепер можна знайти телефон за IMEI серед відомостей митного оформлення. Шукати можуть і громадяни, і компанії, а в базі — пристрої, оформлені починаючи з 4 вересня 2026 року.

Щоб перевірити телефон, його IMEI вписують у поле на сторінці сервісу й натискають кнопку «Шукати». На цей запит система відповідає, чи трапляється такий код у даних, які подавали на митниці.

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Сам IMEI — це міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання, унікальний для кожного пристрою. Цей номер з’являється на екрані після набору комбінації *#06#, також його можна знайти в налаштуваннях телефону або на коробці. Якщо ж телефон розрахований на дві чи більше SIM-картки, IMEI у нього кілька, і перевіряти варто кожен.

Відомості для такого пошуку митниця накопичує з 4 вересня 2026 року, коли в Україні запрацювало обов’язкове декларування IMEI. Відтоді під час ввезення товарів із кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00 за митним класифікатором УКТ ЗЕД у декларації зазначають IMEI кожного пристрою. Відтак Держмитслужба не лише збирає ці дані у структурованому вигляді, а й дала змогу перевіряти їх онлайн.

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У відомстві розраховують, що новим сервісом користуватимуться насамперед покупці, які хочуть перевірити телефон перед купівлею. Продавцям та імпортерам він має допомогти підтвердити, що IMEI їхнього товару є в митних даних. Державні органи отримують ще одне джерело інформації, щоб виявляти ризики незаконного ввезення й обігу мобільного обладнання.

Водночас пошук відповідає лише на одне питання — чи є IMEI у відомостях митного оформлення. Справжність пристрою, його гарантію, блокування оператором чи наявність у переліку викрадених сервіс не перевіряє, наголошують у Держмитслужбі.