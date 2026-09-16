Україна увійшла до топ-50 країн за швидкістю мобільного інтернету

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5G Speedtest / Швидкість інтернету 5G
Фото: ryanking999 / Depositphotos

Україна за підсумками серпня увійшла до першої півсотні країн у світовому рейтингу мобільного інтернету, посівши 50-те місце з медіанною швидкістю 90,93 Мбіт/с. Найбільше додав Київ — столиця піднялася в заліку міст на 34 позиції, йдеться в оновленому Speedtest Global Index.

Цей індекс щомісяця готує аналітична компанія Ookla, зводячи докупи результати вимірювань, які роблять користувачі сервісу Speedtest. Країни й міста в ньому оцінюють за медіанною швидкістю окремо для мобільного та фіксованого доступу. Ці показники оновлюють у середині місяця за попередні три місяці. При цьому до вибірки з червня 2024 року потрапляють лише локації, що відповідають критерію Precision Threshold — порогу, нижче за який замірів надто мало, щоб медіана вважалася статистично надійною.

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Позиції країни в обох сегментах

Медіанна швидкість завантаження в українських мобільних мережах становить 90,93 Мбіт/с, вивантаження (upload) — 17,00 Мбіт/с, а затримка тримається на рівні 23 мс. Місяцем раніше країна посідала 59-те місце з результатом 82,22 Мбіт/с. Приріст за місяць — майже 9 Мбіт/с, а від червневих 70,2 Мбіт/с країна прискорилася майже на третину.

Середні швидкості інтернету в Україні: оновлено в серпні 2026 року
Середні швидкості інтернету в Україні: оновлено в серпні 2026 року. Дані: Speedtest Global Index

Фіксований сегмент рухається інакше. Тут Україна посіла 77-ме місце, додавши три сходинки, хоча швидкість завантаження залишилася майже незмінною — 92,83 Мбіт/с проти 92,81 Мбіт/с у липні. Вивантаження сягає 93,89 Мбіт/с, а затримка навіть трохи зросла, з 4 до 5 мс. Отже, три сходинки Україна додала без відчутного прискорення.

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Київ і Харків у заліку міст

Столиця стала головним рушієм результату всієї країни. Київ посів 21-ше місце серед міст світу з медіанною швидкістю завантаження 252,46 Мбіт/с. Вивантаження в столиці сягає 32,17 Мбіт/с, затримка — 15 мс. За місяць київський показник зріс більш ніж наполовину, адже в липні місто мало 161,39 Мбіт/с і лише 55-ту позицію.

Харків рухається спокійніше, але в тому самому напрямку. Він додав чотири сходинки й посів 57-ме місце з показником завантаження 172,08 Мбіт/с. Вивантаження в місті становить 25,02 Мбіт/с, затримка — 27 мс. Обидва міста тепер помітно випереджають показник по країні — київська медіана майже втричі вища за загальноукраїнську.

Прискорення міських мереж збіглося з розгортанням в Україні тестових зон 5G. Вони вже працюють у Львові, Бородянці, Харкові та Києві, а 10 вересня тестові мережі запрацювали й в Одесі, причому одразу у трьох операторів — «Київстару», Vodafone та lifecell. Усі ці зони працюють у межах пілотного проєкту Мінцифри, тому на медіанну швидкість цілої країни вони поки що впливають значно слабше, ніж на показники окремих міст.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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