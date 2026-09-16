У проєкті держбюджету-2027 передбачено 3 млрд грн на «Суспільне» та 1,6 млрд грн на телемарафон

Суспільний мовник і національний телемарафон у 2027 році можуть отримати з державного бюджету більше коштів, ніж у 2026-му. Відповідні видатки закладено в законопроєкті №16000 від 15 вересня, пише «Інтерфакс-Україна».

Загалом Державному комітету телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) у проєкті бюджету передбачено 4,8 млрд грн. З цієї суми 3,054 млрд грн призначено на фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), відомої також як «Суспільне мовлення», йдеться в документі.

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Ще 1,62 млрд грн мають спрямувати на виробництво й трансляцію програм для державних потреб, збирання та поширення офіційної інформації, а також на підтримку системи державного іномовлення. Саме цю статтю «Інтерфакс-Україна» пов’язує з фінансуванням телемарафону. Решта коштів комітету, 64,2 млн грн, призначена на керівництво та управління у сфері телерадіомовлення.

У бюджеті 2026 року телемарафону та іномовленню виділили 1,557 млрд грн, Суспільному мовнику — 2,472 млрд грн. Отже, за проєктом фінансування НСТУ має зрости на 582 млн грн, тобто майже на чверть. Видатки на телемарафон та іномовлення натомість мають збільшитися на 63 млн грн.

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Водночас, за опитуванням 2025 року, саме телемарафону «Єдині новини» українці довіряють найменше. Тоді йому не вірили 39% респондентів.

Крім того, у листопаді 2025 року Європейська комісія встановила термін, до якого Україна має переглянути доцільність телемарафону.