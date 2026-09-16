Приватна компанія LandSpace вивела на орбіту 10 супутників для китайської інтернет-мережі Spacesail

15 вересня китайська приватна космічна компанія LandSpace, яка виготовляє ракети й запускає супутники, відправила в космос Zhuque-2E Y7 із десятьма апаратами для мережі Spacesail. Ракета приватної компанії вперше вивела на орбіту супутники для великого китайського інтернет-угруповання, пише агентство Xinhua.

Zhuque-2E стартувала о 14:26 за пекінським часом із пілотної зони комерційних космічних інновацій Дунфен, розташованої поблизу космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Усі десять апаратів вийшли на розрахункові орбіти, і місію визнали повністю успішною. Цей запуск, за даними China Daily, став 65-ю космічною місією Китаю з початку року, а для самої Zhuque-2E — шостим польотом.

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Мережа Spacesail відома також як «Цяньфань» (Qianfan), а її оператором є державна компанія Shanghai Spacesail Technologies. Нинішня партія стала для угруповання вже 15-ю, тож тепер на орбіті працюють 248 його супутників. На початку липня, коли Китай вивів чергову партію ракетою Long March-8A, їх налічувалося 238. Згодом у мережі має бути 12 тис. апаратів.

Розгортати її почали в серпні 2024 року. Супутники мережі працюють на низькій навколоземній орбіті в діапазонах Ku, Q і V. Вони призначені для широкосмугового доступу до інтернету й передавання даних.

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Сама Zhuque-2E — двоступенева ракета-носій, яка працює на рідкому кисні та метані. Її висота становить 47,3 м, діаметр — 3,35 м, стартова маса — 219 т, а тяга на старті — 282 т. Ракета може вивести супутники загальною масою до 4 т на типову сонячно-синхронну орбіту, що пролягає приблизно за 500 км над Землею.