Через ШІ щороку може з’являтися до 13 млн тонн електронних відходів — прогноз екологів

До 2030 року пов’язана з ШІ техніка може щороку перетворюватися на 8,6–13,1 млн тонн електронних відходів, йдеться у звіті екологічної організації Basel Action Network (BAN). Більшість цього обсягу може припасти не на дата-центри, а на комп’ютери, смартфони й іншу техніку з домівок і офісів.

Причина такого прогнозу — швидке оновлення обладнання. У дата-центрах для ШІ працюють сервери, прискорювачі обчислень, мережеве устаткування, системи охолодження й живлення, і частину з них доводиться міняти вже за кілька років.

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Втім, основну частину відходів автори звіту пов’язують не із самими дата-центрами. Через зростання вимог ШІ, на їхню думку, швидше зістарюватимуть і звичайні комп’ютери, смартфони та телекомунікаційне обладнання. Зокрема, нові ШІ-функції можуть спонукати компанії й користувачів раніше міняти таку електроніку на свіжіші моделі.

Саме ця прискорена заміна пояснює верхню межу прогнозу в 13,1 млн тонн. За розрахунками BAN, у 2030 році на обладнання дата-центрів припаде близько 2,8 млн тонн відходів, а на оновлення іншої техніки — ще 5,8–10,3 млн тонн.

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Списана електроніка може містити свинець, кадмій, ртуть та інші небезпечні речовини. Водночас, за даними організації, належно переробляють чи утилізують зараз лише приблизно п’яту частину такого сміття у світі.

Одна з попередніх оцінок була значно скромнішою. За нею, генеративний ШІ до 2030 року міг би створювати до 2,5 млн тонн електронних відходів на рік. Утім, те дослідження враховувало здебільшого серверне обладнання.

Дата-центри привертають увагу екологів не лише на Землі. У липні коаліція природоохоронних організацій звернулася до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) і вимагала призупинити ліцензування орбітальних дата-центрів.