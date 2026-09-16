Amazon запустила в Prime Video пакет із п’яти стримінгових сервісів

15 вересня Amazon почала продавати американським користувачам Prime Video спільну передплату на AMC+, BritBox, MGM+, PBS Masterpiece і STARZ. Пакет коштує 29,99 долара на місяць, і порівняно з окремими передплатами глядач заощаджує майже 39%.

Разом ці п’ять сервісів досі не продавали. Такий пакет може оформити будь-який клієнт Amazon просто в Prime Video. Усі його серіали й фільми відкриваються з одного облікового запису й оплачуються одним рахунком. Це не єдине оновлення Prime Video цього тижня — у сервісі також з’явилися короткі новинні відео про місцеві та загальнонаціональні події.

- Реклама -

Керівник Prime Video Channels у США Раян Піроцці назвав запуск важливою подією для клієнтів. За його словами, передплати й пакети в Amazon стрімко зростають, бо компанія пропонує людям найширший вибір, вигідні ціни та зручність.

На AMC+ глядачі знайдуть увесь всесвіт «Ходячих мерців» і вампірські серіали за романами Енн Райс. Крім власних серіалів, сервіс показує фільми одразу після кінопрокату, а цієї осені додасть ще два нові проєкти.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

BritBox спеціалізується на британських драмах і детективах, а його добірка екранізацій Агати Крісті — найбільша серед стримінгових сервісів Північної Америки. Такі серіали показує й PBS Masterpiece — сервіс американського суспільного мовника PBS. У його каталозі британські й міжнародні драми та детективи, відзначені преміями «Еммі» і Пібоді, а цієї осені там вийдуть нові сезони кількох детективних серіалів.

MGM+ працює без реклами у 45 країнах. Його каталог поєднує власні серіали й документальні проєкти — від фантастичних горорів до кримінальних драм і трилерів — з новими фільмами та класичними кінофраншизами.

Президентка STARZ Networks Елісон Гоффман назвала головними жанрами свого сервісу історичні драми, кримінальні серіали, фентезі з подорожами в часі та проєкти для жіночої аудиторії. Серед них і «Чужинка» — у пакеті доступні всі вісім сезонів серіалу та його приквел. Крім серіалів, передплатники отримують кінобібліотеку STARZ із популярними фільмами. Гоффман також зазначила, що STARZ входить до найбільших партнерів галузі з пакетних пропозицій і завдяки їм розширює свою аудиторію.