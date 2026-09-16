Amazon запустила в Prime Video пакет із п’яти стримінгових сервісів

Новини
Prime Video Super Bundle

15 вересня Amazon почала продавати американським користувачам Prime Video спільну передплату на AMC+, BritBox, MGM+, PBS Masterpiece і STARZ. Пакет коштує 29,99 долара на місяць, і порівняно з окремими передплатами глядач заощаджує майже 39%.

Разом ці п’ять сервісів досі не продавали. Такий пакет може оформити будь-який клієнт Amazon просто в Prime Video. Усі його серіали й фільми відкриваються з одного облікового запису й оплачуються одним рахунком. Це не єдине оновлення Prime Video цього тижня — у сервісі також з’явилися короткі новинні відео про місцеві та загальнонаціональні події.

- Реклама -

Керівник Prime Video Channels у США Раян Піроцці назвав запуск важливою подією для клієнтів. За його словами, передплати й пакети в Amazon стрімко зростають, бо компанія пропонує людям найширший вибір, вигідні ціни та зручність.

На AMC+ глядачі знайдуть увесь всесвіт «Ходячих мерців» і вампірські серіали за романами Енн Райс. Крім власних серіалів, сервіс показує фільми одразу після кінопрокату, а цієї осені додасть ще два нові проєкти.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

BritBox спеціалізується на британських драмах і детективах, а його добірка екранізацій Агати Крісті — найбільша серед стримінгових сервісів Північної Америки. Такі серіали показує й PBS Masterpiece — сервіс американського суспільного мовника PBS. У його каталозі британські й міжнародні драми та детективи, відзначені преміями «Еммі» і Пібоді, а цієї осені там вийдуть нові сезони кількох детективних серіалів.

MGM+ працює без реклами у 45 країнах. Його каталог поєднує власні серіали й документальні проєкти — від фантастичних горорів до кримінальних драм і трилерів — з новими фільмами та класичними кінофраншизами.

Президентка STARZ Networks Елісон Гоффман назвала головними жанрами свого сервісу історичні драми, кримінальні серіали, фентезі з подорожами в часі та проєкти для жіночої аудиторії. Серед них і «Чужинка» — у пакеті доступні всі вісім сезонів серіалу та його приквел. Крім серіалів, передплатники отримують кінобібліотеку STARZ із популярними фільмами. Гоффман також зазначила, що STARZ входить до найбільших партнерів галузі з пакетних пропозицій і завдяки їм розширює свою аудиторію.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

США можуть запровадити блокування іноземних піратських сайтів на рівні DNS

У США можуть блокувати піратські сайти не лише через провайдерів, а й через DNS-сервіси. Правозахисники бояться, що обмеження відчують і користувачі поза США.
Новини

Starlink протестують на британських фермах, де ще не проклали оптоволокно

Британське графство Лінкольншир протестує Starlink на фермах, куди ще не протягли оптоволокно. Без інтернету там дедалі важче вести облік і доглядати худобу.
Новини

Американська DFC профінансує модернізацію мережі «Vodafone Україна»

Американська DFC профінансує модернізацію мережі «Vodafone Україна». У корпорації розраховують, що надійний 5G знадобиться і американським компаніям в Україні.
Новини

Через ШІ щороку може з’являтися до 13 млн тонн електронних відходів — прогноз екологів

За прогнозом екологів, ШІ може щороку породжувати до 13 млн тонн електронного сміття зі свинцем і ртуттю. У світі належно переробляють лише кожну п'яту тонну.
Новини

У проєкті держбюджету-2027 передбачено 3 млрд грн на «Суспільне» та 1,6 млрд грн на телемарафон

Держкомтелерадіо за проєктом бюджету-2027 може отримати 4,8 млрд грн. Майже дві третини — для «Суспільного», третина — для телемарафону та іномовлення.