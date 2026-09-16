Amazon додала в Prime Video короткі відео з місцевими та національними новинами

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Amazon додала в Prime Video короткі новинні відео

Amazon оголосила про запуск коротких новинних роликів у Prime Video. Першими їх побачили глядачі у США, які дивляться сервіс на телевізорах та інших пристроях для перегляду відео.

Нові ролики розмістили в новинному розділі Prime Video, у добірках Trending Topics і Local News. Пізніше компанія планує показувати їх також у вебверсії сервісу й мобільних застосунках для iOS та Android.

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Так Amazon розраховує привернути глядачів, які звикли дізнаватися новини з коротких відео. Найпомітніша ця звичка серед молодших користувачів, які часто стежать за подіями через TikTok, Instagram та YouTube Shorts.

Серед стримінгових сервісів Prime Video звернувся до цього формату не першим. Цього року схожі функції вже запустили Peacock, HBO Max, Netflix і Disney+. Такі кроки вказують на спільну тенденцію, адже стримінги підлаштовуються під нові звички глядачів. Ці звички підхоплюють і нові гравці ринку — зокрема, колишні керівники голлівудських студій нещодавно запустили платформу мікросеріалів aTwist.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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