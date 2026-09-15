Vodafone оновив лінійку IoT-тарифів для бізнесу

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IoT SIM Vodafone

Бізнес-клієнти Vodafone отримали чотири нові пакети для SIM-карток у пристроях інтернету речей (IoT) за ціною від 48 до 400 грн на місяць. Тарифи Vodafone IoT Mini, Base, Plus та Ultra розраховані на різне навантаження — від телеметрії й POS-терміналів до систем безпеки, транспорту та промислового обладнання, повідомили в пресслужбі оператора.

До кожного пакета входять мобільний інтернет, SMS і хвилини для передачі даних за технологією CSD. Цими послугами можна користуватися в Україні та в зоні ЄС+, яка охоплює 32 країни. Окрім того, тарифи мають власний обсяг інтернету для 14 країн зони «Доступний роумінг IoT» — у всіх чотирьох планах це 20 МБ.

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Найдешевший Vodafone IoT Mini за 48 грн на місяць дає 30 МБ, 30 хвилин CSD і 30 SMS. За 75 грн Vodafone IoT Base пропонує вже 400 МБ, 300 хвилин CSD та 50 SMS. У Vodafone IoT Plus за 100 грн обсяг даних зростає до 5000 МБ, до яких додаються 350 хвилин CSD і 100 SMS. В усіх трьох планах мегабайти однаково діють в Україні та в зоні ЄС+.

Інакше влаштований найдорожчий Vodafone IoT Ultra за 400 грн. Він передбачає безлімітний інтернет в Україні, 13 ГБ у країнах ЄС+, 400 хвилин CSD і 100 SMS.

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Новим корпоративним клієнтам і ФОП оператор перші 12 місяців нараховуватиме лише половину стандартної плати за пакет. Така знижка стосується тих, хто досі не користувався IoT-тарифами Vodafone.

Підключеними SIM-картками клієнти керують через платформу My Vodafone IoT. Там же вони стежать за витратою пакетів і замовляють додаткові послуги. У грудні 2024 року оператор повідомляв, що понад 70% SIM-карток з IoT-тарифами керуються автоматично через його платформу.

Такі рішення Vodafone забезпечують обмін даними між пристроями в транспорті, логістиці, торгівлі, енергетиці, виробництві та системах моніторингу. Вони потрібні скрізь, де обладнання має передавати дані без перерв.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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