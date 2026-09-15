Silkland представила першу у світі серію кабелів із сертифікацією HDMI Ultra96

Silkland представила серію H96, яку сама називає першою у світі лінійкою кабелів із сертифікацією HDMI Ultra96. До неї увійшли дві моделі, S2705 і S2707, розраховані на новий стандарт HDMI 2.2.

Цей стандарт анонсували ще в січні 2025 року. Його пропускна здатність зросла до 96 Гбіт/с — звідси й число в назві нових кабелів.

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Моделі відрізняються довжиною: S2705 має 2 м, S2707 — 3 м. Обидві моделі мають корпус з алюмінієвого сплаву й подвійне нейлонове обплетення.

На кожен кабель нанесено офіційне маркування Ultra96. Перевірити його покупець може сам, відсканувавши QR-код з упаковки, — на офіційному сайті HDMI з’являться марка, модель і сертифікована довжина.

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Така перевірка має свою причину: Ultra96 вважають найсуворішою сертифікацією кабелів за всю історію HDMI. Серед іншого, вона вимагає тестувати кожну модель в авторизованому центрі HDMI Forum, до того ж окремо для кожного варіанта довжини. Сам HDMI Forum оприлюднив специфікацію HDMI 2.2 у червні 2025 року.

Silkland H96 Official Launch — First Certified Ultra96 HDMI Cable with 96Gbps HDMI 2.2 Performance

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Без стиснення кабелі H96 передають відео 4K/240 Гц і 8K/60 Гц з повною передачею кольору 4:4:4. Якщо ж джерело й екран підтримують технологію стиснення відеопотоку (Display Stream Compression, DSC), доступні режими до 4K/480 Гц, 8K/240 Гц і 16K/60 Гц.

Двометровий S2705 коштує 33 долари, триметровий S2707 — 56 доларів. А от пристроїв із HDMI 2.2 доведеться почекати: перші з них очікують у 2027 році.