OpenAI купила Glass Imaging — стартап, що за допомогою ШІ покращує знімки з камер смартфонів

Компанія OpenAI придбала більш ніж за 300 млн доларів стартап Glass Imaging із каліфорнійського Лос-Альтоса. До продажу компанія залучила від інвесторів близько 30 млн доларів, повідомила газета The Wall Street Journal.

Glass Imaging у 2019 році заснували Зів Аттар і Том Бішоп. Обидва раніше працювали інженерами в Apple і керували там командою, яка створила портретний режим камери. Цей досвід засновники перенесли у власну компанію.

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Glass Imaging за допомогою штучного інтелекту (ШІ) долає обмеження, які накладає на камеру смартфона її малий розмір. Його нейромережі при цьому не виправляють фото вже після зйомки. Натомість вони вивчають особливості окремих камер, наприклад різних модулів у різних моделях смартфонів, і завдяки цьому знімок виходить якіснішим уже в момент натискання кнопки.

OpenAI купівлю Glass Imaging не коментувала. Водночас, за неофіційними даними, розробник ChatGPT працює над власними пристроями — смартфонами, навушниками та ШІ-компаньйонами. Найбільше подробиць відомо про смартфон. У квітні з’явилися дані, що OpenAI розробляє смартфон, у якому замість звичних застосунків працюватимуть ШІ-агенти.

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Згодом аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що OpenAI прискорює роботу над ШІ-смартфоном. За його прогнозом, цей пристрій вийде у 2027 році.

Glass Imaging — не перша помітна купівля OpenAI. У 2025 році компанія за 6,5 млрд доларів придбала io — стартап знаменитого дизайнера Apple Джоні Айва, з яким генеральний директор OpenAI Сем Альтман працював над пристроями. А у квітні 2026 року OpenAI вперше купила медіапроєкт — технологічне ток-шоу TBPN.