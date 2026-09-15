Netflix, Amazon і YouTube створили лобістську коаліцію стримінгових сервісів

Як стало відомо виданню Axios, 14 вересня Amazon, Netflix і YouTube заснували коаліцію Streaming Access and Choice Alliance (SACA) на чолі з галузевою асоціацією TechNet. Коаліція обстоюватиме інтереси стримінгів, поки влада США перевіряє, як спортивні права переходять до онлайн-сервісів.

Уже близько року американські регулятори стежать за тим, як ліги продають права на матчі стримінговим платформам. Саме це й підштовхнуло до об’єднання компанії, які не мають власних телемереж.

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Чого саме добиватиметься SACA, асоціація TechNet пояснила у своїй заяві. У ній ідеться, що коаліція виступатиме за «технологічно нейтральну політику, яка заохочує інновації в розвагах». Такі правила, за словами асоціації, дадуть стримінгам змогу вкладати гроші в різноманітні програми, зокрема в прямі спортивні трансляції.

Саме спорт опинився в центрі уваги влади. Раніше у 2026 році Міністерство юстиції та Федеральна комісія зв’язку (FCC) почали з’ясовувати, чи не варто переглянути закон 1961 року про спортивне мовлення (Sports Broadcasting Act). Цей документ дозволяє лігам об’єднуватися й продавати телевізійні права спільно, а заодно звільняє їх від дії антимонопольних обмежень. Голова FCC Брендан Карр засумнівався, чи не через цей виняток до платних стримінгів переходить забагато спортивних прав. За даними того ж Axios, у Національній футбольній лізі (NFL) вважали, що за кампанією тиску в цьому питанні стоїть Fox Corp.

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Спроби стримінгових компаній діяти разом уже були. Netflix, Amazon і власник YouTube, компанія Google, свого часу входили до галузевого об’єднання Internet Association. Наприкінці 2021 року воно розпалося, коли стало зрозуміло, що інтереси учасників надто розходяться. Конкуренція між платформами нікуди не зникла: у серпні YouTube пообіцяв блогерам мільйонні виплати за відмову від співпраці з Netflix.

Того ж 2021 року Netflix приєднався до Асоціації кінокомпаній (Motion Picture Association, MPA). Видання вважає цей крок ознакою того, що подекуди інтереси сервісу стали ближчими до Голлівуду, ніж до Кремнієвої долини. Ця асоціація представляє кіноінтереси Netflix, Amazon, Disney, Paramount та інших компаній. Проте стримінгові цілі вона обстоює, лише коли ті збігаються з цілями студій-учасниць.

Єдиної галузевої організації для стримінгів у США досі немає, адже найбільші сервіси здебільшого належать холдингам із дуже різними інтересами. Тому платформи збираються в коаліції під конкретні лобістські завдання. Так, у 2023 році Netflix, Paramount+, HBO Max від Warner Bros. Discovery, Peacock від Comcast, Disney, ViX від TelevisaUnivision та інші заснували першу велику коаліцію галузі — Streaming Innovation Alliance (SIA). Вона допомогла стримінгам протистояти місцевим телестанціям. Ті закликали FCC закрити регуляторну лазівку, яка, на думку мовників, загрожувала поширенню їхніх каналів через стримінгові сервіси.