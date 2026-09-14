Google TV зможе перетворювати смартфон на ігровий геймпад

Google готує для Google TV функцію керування іграми через смартфон замість окремого Bluetooth-геймпада. На це вказують нові рядки коду в останній версії застосунку, пише Android Authority з посиланням на розбір APK-файлу.
У збірці 4.39.4903.975565386.7 застосунку Google TV розробник AssembleDebug виявив текстові рядки «Gamepad» і «Joystick». Там-таки з’явилося нове налаштування GamingRemoteFeature__enable_gamepad. Застосунок уже дозволяє керувати інтерфейсом телевізора з екрана смартфона як віртуальним пультом. Нові елементи коду вказують на розширення цієї функції на самі ігри.
Найімовірніше, новий режим працюватиме за принципом сенсорного геймпада. Такий Google уже впровадила для складаних смартфонів в Android 17: на екрані з’являються віртуальні кнопки та стик. Різниця в тому, куди піде керування з цього самого телефона. Це буде не гра на екрані смартфона, а гра на екрані телевізора.
Сторонні застосунки з подібною функцією існують давно, тож ідея не нова. Свої варіанти керування іграми на смарт-ТВ пропонують і виробники. LG, наприклад, додала підтримку ігор для звичайного пульта Magic Remote. Офіційна підтримка від Google усе ж може підштовхнути розробку ігор для платформи. Дотепер одним із головних бар’єрів залишалася відсутність зручного контролера з коробки. Свій фізичний геймпад Google навряд чи випустить — після провалу хмарного сервісу Stadia. Тому смартфон може стати компромісним рішенням.
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Функція поки не запущена. Невідомо навіть, чи дійде вона до публічного релізу: знахідки в коді застосунку показують роботу в процесі, а не готовий продукт.