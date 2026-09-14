Google TV зможе перетворювати смартфон на ігровий геймпад

Google готує для Google TV функцію керування іграми через смартфон замість окремого Bluetooth-геймпада. На це вказують нові рядки коду в останній версії застосунку, пише Android Authority з посиланням на розбір APK-файлу.

У збірці 4.39.4903.975565386.7 застосунку Google TV розробник AssembleDebug виявив текстові рядки «Gamepad» і «Joystick». Там-таки з’явилося нове налаштування GamingRemoteFeature__enable_gamepad. Застосунок уже дозволяє керувати інтерфейсом телевізора з екрана смартфона як віртуальним пультом. Нові елементи коду вказують на розширення цієї функції на самі ігри.

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Найімовірніше, новий режим працюватиме за принципом сенсорного геймпада. Такий Google уже впровадила для складаних смартфонів в Android 17: на екрані з’являються віртуальні кнопки та стик. Різниця в тому, куди піде керування з цього самого телефона. Це буде не гра на екрані смартфона, а гра на екрані телевізора.

Сторонні застосунки з подібною функцією існують давно, тож ідея не нова. Свої варіанти керування іграми на смарт-ТВ пропонують і виробники. LG, наприклад, додала підтримку ігор для звичайного пульта Magic Remote. Офіційна підтримка від Google усе ж може підштовхнути розробку ігор для платформи. Дотепер одним із головних бар’єрів залишалася відсутність зручного контролера з коробки. Свій фізичний геймпад Google навряд чи випустить — після провалу хмарного сервісу Stadia. Тому смартфон може стати компромісним рішенням.

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Функція поки не запущена. Невідомо навіть, чи дійде вона до публічного релізу: знахідки в коді застосунку показують роботу в процесі, а не готовий продукт.