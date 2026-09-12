Дирижабль Sceye пролетів з США до Японії й назад, роздаючи мобільний інтернет

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Sceye HAPS
Sceye

Sceye завершила випробування стратосферної платформи HAPS (станції зв’язку на великій висоті). Апарат уміє працювати одночасно як гігантська стільникова вежа і повітряний дата-центр. За час місії платформа подолала майже 30 тис. км, перелетівши з Нью-Мексико до Японії та назад. Увесь цей час вона роздавала мобільний зв’язок мережі японського оператора SoftBank.

Політ під назвою Service Test 1 (ST1) розпочався 9 серпня 2026 року. Вже за 13 днів платформа досягла Японії, де разом з SoftBank пройшла серію тестів зв’язку. 4 вересня HAPS повернулася в повітряний простір США. Наступного дня апарат прибув у район штаб-квартири Sceye в Нью-Мексико, де після завершальних перевірок здійснив плановану посадку. Це вже другий раунд випробувань платформи: навесні дирижабль Sceye пропрацював 12 діб у стратосфері з базовою станцією на борту.

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Головним завданням місії стала перевірка системи SceyeCELL — повноцінної базової станції мобільного зв’язку. Розташована в стратосфері платформа забезпечувала широкосмугове з’єднання з мережею SoftBank напряму для звичайних смартфонів. Спеціальне обладнання абонентам не знадобилося. За оцінкою Sceye, один такий апарат у майбутньому зможе замінити приблизно 500 наземних стільникових веж.

Нинішні випробування стали черговим етапом партнерства двох компаній: торік SoftBank вклав кошти у проєкт стратосферного інтернету Sceye.

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Під час перельоту інженери також протестували екстрені виклики та систему масового оповіщення населення. Крім того, вони перевірили зв’язок з безпілотниками. У Sceye вважають, що подібні платформи можуть стати частиною майбутньої тримірної телекомунікаційної інфраструктури. Вона поєднає наземні мережі, стратосферні платформи та супутники. SoftBank і раніше експериментував з базовими станціями на висоті: торік оператор випробував обладнання для роздачі 5G, розмістивши його на борту літака на висоті трьох кілометрів.

Окремою особливістю проєкту став бортовий дата-центр: на платформі розмістили сервер та елементи мобільного ядра мережі. Частину даних оброблювали безпосередньо в стратосфері, не передаючи їх у віддалені хмарні центри обробки.

Середня затримка сигналу за такої схеми становила 68 мілісекунд. Перенесення обчислень на платформу скоротило час відгуку більш ніж на 40%, повідомляють Sceye і SoftBank. Раніше подібні дані оброблялися через хмарні сервіси, що займало більше часу. Компанії називають це першим успішним експериментом такого роду: мобільне ядро мережі та вебсервер повністю працювали безпосередньо на борту стратосферної платформи.

Sceye розглядає HAPS як проміжну ланку між стільниковими вежами і супутниковими угрупованнями. Завдяки роботі в стратосфері платформа перебуває значно ближче до Землі, ніж супутники. Це дає змогу знизити затримку сигналу. Водночас зона покриття виявляється значно більшою, ніж у наземних базових станцій.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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