Американська TrustPoint замовила 40 супутників для власної альтернативи GPS

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TrustPoint замовила в EnduroSat US виробництво та інтеграцію 40 супутників для власної системи навігації

Американська компанія TrustPoint замовила в EnduroSat US виробництво та інтеграцію 40 супутників для власної системи навігації. Апарати передаватимуть сигнали в C-діапазоні з низької навколоземної орбіти й мають стати альтернативою GPS, пише Satnews.

Угруповання розгортатимуть трьома послідовними партіями. Такий підхід дає змогу спершу проаналізувати роботу перших апаратів, потім змінити конструкцію наступних і поступово розширювати можливості системи. Власного супутникового виробництва компанія не створює. Вона бере серійні платформи EnduroSat і ставить на них свою навігаційну апаратуру.

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Від GPS та інших традиційних систем розробку TrustPoint відрізняють робочі частоти й висота орбіти. Класичні глобальні супутникові навігаційні системи (ГНСС) працюють у діапазоні L із середніх орбіт. Апарати TrustPoint передаватимуть сигнал у C-діапазоні з низької орбіти.

За словами розробників, саме така архітектура дає потужніший навігаційний сигнал і підвищує стійкість до радіоелектронних завад. Вона також краще поводиться там, де радіохвилі відбиваються від будівель і рельєфу. Система має стати резервним джерелом координат і точного часу. Вона працюватиме тоді, коли традиційну супутникову навігацію глушать, підміняють або вона недоступна. Ту саму проблему розв’язують і без власного угруповання. У серпні колишні інженери SpaceX випробували навігаційну систему M100 для авіації — вона розпізнає глушіння й підміну сигналу GPS просто під час польоту.

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TrustPoint не єдина компанія, яка будує навігаційне угруповання на низькій орбіті. Xona Space Systems розробляє систему Pulsar на 258 супутників і обіцяє точність до сантиметрів.

Перед серійною програмою TrustPoint провела кілька орбітальних експериментів. Компанія вивела три демонстраційні супутники й перевірила на них передачу навігаційних сигналів C-діапазону. Апарати також ретранслювали дані про координати, навігацію і точний час між Землею та космосом. Спільні випробування з Hexagon підтвердили, що система зберігає працездатність під активними електронними завадами.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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