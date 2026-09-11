ЄС розпочав переговори з Україною про приєднання до систем зв’язку Govsatcom та IRIS²

Україна веде з Європейською комісією переговори про доступ до двох програм захищеного супутникового зв’язку ЄС — Govsatcom та IRIS². Про початок перемовин на Міжнародному космічному саміті в Парижі заявив єврокомісар з оборони і космосу Андрюс Кубілюс, пише Euractiv.

«Ми розпочали переговори щодо приєднання України до Govsatcom та IRIS²», — сказав єврокомісар. Такий крок, за його словами, дасть військовим ЄС та України змогу координувати дії в межах єдиної системи. Кубілюс і раніше виступав за доступ України до європейської мережі.

- Реклама -

Саму систему IRIS² в ЄС будують для військових і дипломатичних потреб. Виводити перші супутники угруповання на орбіту мають почати до 2029 року. У липні до системи приєдналася Польща, яка увійшла до шістки головних учасників проєкту.

Про можливий доступ України до мережі йшлося ще влітку 2025 року. Тоді серед кандидатів на приєднання поза межами ЄС називали також Британію та Норвегію.