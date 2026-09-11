У Росії запустили 5G у 16 містах, але для власників iPhone мережі недоступні

Мінцифри Росії оголосило про комерційний запуск мереж п’ятого покоління. На першому етапі 5G заробив у 16 містах і став доступний близько 10 млн людей. Скористатися зв’язком можуть лише власники смартфонів на Android.

Мережі увімкнули МТС, «Білайн», «МегаФон» і Т2, яких у Росії називають «великою четвіркою». У Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі 5G запустили всі чотири оператори, у Новосибірську й Казані — «МегаФон» і МТС, у Самарі — «Білайн» і «МегаФон». У Великому Новгороді, Краснодарі, Нижньому Новгороді й Твері мережу розгорнув лише «МегаФон». У Волгограді, Красноярську, Пермі та Челябінську послугу почав надавати Т2. В Уфі 5G увімкнув МТС, а в Ярославлі — «Білайн». Незалежні віртуальні оператори до цього переліку не потрапили — на початку вересня регулятор залишив право на 5G лише за Yota і «Ростелекомом».

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На першому етапі мережі працюють на частотах, які операторам раніше виділили під 4G. За розрахунками відомства, це має збільшити пропускну здатність на 20–25% у найближчі роки. Додатково всі чотири компанії отримали однакові за обсягом смуги в діапазоні 4,63–4,99 ГГц, причому безплатно. У Мінцифри пояснюють такий розподіл бажанням зберегти конкуренцію між операторами й утримати тарифи доступними.

Власники iPhone наштовхуються на дві перешкоди. Перша залежить від самої Apple — вона не внесла російських операторів до переліку підтримуваних. Без операторських налаштувань в iOS (carrier profile) смартфон не вмикає 5G і лишається в мережі 4G навіть там, де поруч працює сумісна мережа п’ятого покоління.

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Друга перешкода — вибір частот. Більшість країн розгортає масові мережі 5G у діапазоні n78 (3,3–3,8 ГГц). У Росії цей спектр зайнятий військовими та іншими державними системами, тож операторам він недоступний. Замість нього, окрім частот від 4G, використовуватиметься рідкісніший діапазон n79 — передусім та сама смуга 4,63–4,99 ГГц. Її підтримують далеко не всі смартфони, і не лише від Apple.

До кінця року відомство опрацьовує запуск 5G ще в 50 містах. Окрім швидкого мобільного інтернету, Мінцифри розраховує на застосування мереж п’ятого покоління у промисловості й телемедицині. Серед інших напрямів — керування безпілотним транспортом і робототехнікою. У планах також системи «розумного міста» та під’єднання датчиків і лічильників. За словами керівника відомства Максута Шадаєва, мережі 4G вже покривають 90% населеної території країни, а 95% абонентів користуються ними щодня. Мережі п’ятого покоління дають значно вищу швидкість, що, як він зазначив, важливо насамперед для вимогливих міських користувачів.