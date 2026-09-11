SWEET.TV розпочав зйомки нового сезону «Танцюють всі»

SWEET.TV розпочав у Києві зйомки нового сезону легендарного шоу «Танцюють всі», яке не виходило в ефір понад десять років. Ведучими стали інфлюенсерка Даша Квіткова та Роман Міщеряков, автор YouTube-каналу «Точка збору».

За задумом творців, «Танцюють всі» — не просто шоу про танці. Це масштабний проєкт про людей, які живуть танцем і готові заявити про себе. У новому сезоні лишається незмінним головне — суперництво учасників за перемогу, а сам формат отримав сучасне бачення й простір для різних танцювальних напрямів. SWEET.TV оголосив кастинг на сезон ще в червні, коли вперше повідомив про відродження шоу.

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Зйомки нового сезону вже тривають у Києві. Так само раніше цього року SWEET.TV розпочинав зйомки оновленої «Фабрики зірок» — ще одного проєкту телеканалу.

Даша Квіткова відома як одна з найпопулярніших українських інфлюенсерок — за нею стежить мільйонна аудиторія в соцмережах. «Я вперше стала ведучою такого масштабного шоу і дуже рада цьому», — розповіла вона.

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Партнером Даші став Роман Міщеряков. За його словами, «Танцюють всі» — передусім поєднання творчості й змагання, а конкуренція додає учасникам мотивації. «Для мене повернення „Танцюють всі“ на SWEET.TV — неймовірна подія», — зазначив Міщеряков. Квіткова, своєю чергою, назвала їхній творчий тандем із Романом «класним» і додала, що з нетерпінням чекає зустрічі з глядачами.