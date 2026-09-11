США планують потіснити Huawei в Африці, де той займає 52% ринку 5G

Адміністрація Дональда Трампа надасть Africell, єдиному в Африці оператору зв’язку з американськими власниками, кредит майже на $100 млн, щоб протистояти експансії Huawei на континенті. Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документа.

Раніше про цей кредит публічно не йшлося. За документом, гроші «дадуть Africell змогу інвестувати в найновіші технології мобільного зв’язку від американських компаній та інших партнерів-постачальників».

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Сам оператор підтвердив, що до проєкту залучений державний Експортно-імпортний банк США (EXIM). «Ми раді співпрацювати з EXIM для впровадження надійнішої та безпечнішої комунікаційної інфраструктури на ринках, де ми працюємо», — заявив генеральний директор Africell Holding Limited Зіад Даллул.

Кредит є частиною кампанії Вашингтона, який домагається, щоб за кордоном ставили телеком-обладнання не китайських виробників. За першого терміну Трампа США запустили ініціативу «чиста мережа». Вона передбачала видалення китайських технологій, застосунків і операторів зв’язку з інфраструктури самих Штатів та країн-союзників. Під час другого терміну адміністрація продовжила ті самі заходи.

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Союзникам відмова від китайського обладнання обходиться дорого. За оцінкою GSMA Intelligence, заміна обладнання Huawei та ZTE в мережах ЄС обійдеться операторам у €30–40 млрд.

Схожу перевірку почала й Індія. Країна планує відмовитися від обладнання Huawei та ZTE у мобільних мережах і рахує, скільки його вже стоїть у найбільших операторів країни.

Самі США ввели проти Huawei жорсткі санкції через звинувачення в тому, що компанія стежить за користувачами. Huawei ці звинувачення відкидає.

У самій Африці частка китайського виробника залишається найбільшою. За даними дослідницької компанії Counterpoint Research, на Huawei припадає близько 52% інфраструктури 5G на континенті.