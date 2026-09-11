Смартфон T1 Phone від Trump Mobile подорожчав на $250

Новини
Trump Mobile T1 Phone
Фото: Trump Mobile

Trump Mobile без розголосу підняла ціну свого першого смартфона T1 Phone з $499 до $749. Характеристики апарата не змінилися, а всі згадки про промоційну ціну зникли з сайту компанії, пише The Verge.

За $749 покупець отримує пристрій із 6,78-дюймовим AMOLED-екраном і частотою оновлення 120 Гц. Усередині — процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, батарея на 5000 мА·год із підтримкою 30-ватної зарядки та камера на 50 мегапікселів. Корпус оздоблено під золото. Це рівень середнього сегмента, а в тестах продуктивності T1 Phone поступався бюджетним моделям 2026 року.

- Реклама -

Позначку $499 компанія від початку подавала як стартову, і її керівництво натякало, що згодом ціна зросте. Підвищення припало на непростий для галузі час — через дефіцит мікросхем пам’яті дорожчає майже вся споживча електроніка. Втім, $749 переводять доволі скромний апарат у пряме змагання з пристроями Google, Samsung та Apple.

Унікальною американською розробкою T1 Phone не є. Розбір пристрою показав багато спільного з моделлю HTC U24 Pro. У травні перші оглядачі виявили помилку на прапорі США — 11 смуг замість 13. Поки смартфон продавали за $499, ентузіасти були готові миритися з таким станом речей. За $749 продавати його буде помітно важче.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

ЄС розпочав переговори з Україною про приєднання до систем зв’язку Govsatcom та IRIS²

Про переговори щодо приєднання України до Govsatcom та IRIS² заявив єврокомісар з оборони і космосу Андрюс Кубілюс. Раніше він підтримував таку участь.
Новини

SpaceX представила маршрутизатор Starlink Router 4 з підтримкою Wi-Fi 7

Новий маршрутизатор Starlink отримав Wi-Fi 7, тридіапазонні радіомодулі та розширену підтримку Mesh. Корпус лишився компактним і має захист класу IP56.
Новини

MEGOGO покаже матч ПСВ — «Шахтар» у стартовому турі Ліги чемпіонів 2026/27

10 вересня «Шахтар» зіграє з ПСВ у першому турі лігового етапу Ліги чемпіонів. Матч почнеться о 19:45 за Києвом, трансляція — на MEGOGO.
Новини

Дослідники виявили у WhatsApp і Signal вразливість стеження, яку неможливо усунути

Дослідники з Відня з'ясували, що позначки про доставлення у WhatsApp і Signal видають місцеперебування власника номера. Захиститися від цього не можливо.
Новини

Nintendo додала Switch 2 підтримку змінної частоти оновлення на телевізорі

Nintendo випустила для Switch 2 прошивку 23.0.0 зі змінною частотою оновлення на телевізорі. Вона прибирає розриви зображення в іграх з нерівним FPS.