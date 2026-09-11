Смартфон T1 Phone від Trump Mobile подорожчав на $250

Trump Mobile без розголосу підняла ціну свого першого смартфона T1 Phone з $499 до $749. Характеристики апарата не змінилися, а всі згадки про промоційну ціну зникли з сайту компанії, пише The Verge.

За $749 покупець отримує пристрій із 6,78-дюймовим AMOLED-екраном і частотою оновлення 120 Гц. Усередині — процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, батарея на 5000 мА·год із підтримкою 30-ватної зарядки та камера на 50 мегапікселів. Корпус оздоблено під золото. Це рівень середнього сегмента, а в тестах продуктивності T1 Phone поступався бюджетним моделям 2026 року.

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Позначку $499 компанія від початку подавала як стартову, і її керівництво натякало, що згодом ціна зросте. Підвищення припало на непростий для галузі час — через дефіцит мікросхем пам’яті дорожчає майже вся споживча електроніка. Втім, $749 переводять доволі скромний апарат у пряме змагання з пристроями Google, Samsung та Apple.

Унікальною американською розробкою T1 Phone не є. Розбір пристрою показав багато спільного з моделлю HTC U24 Pro. У травні перші оглядачі виявили помилку на прапорі США — 11 смуг замість 13. Поки смартфон продавали за $499, ентузіасти були готові миритися з таким станом речей. За $749 продавати його буде помітно важче.