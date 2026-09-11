Польща розпочала роботу над створенням власного аналога Starlink

11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок робіт над власною супутниковою мережею зв’язку — польським аналогом Starlink. Заяву він зробив на Міжнародному салоні оборонної промисловості MSPO у Кельцях, пише польське видання Onet.

«Так, це виклик, це мрія, але це не фантазія», — сказав Туск. Розпочатий процес, за словами прем’єра, має привести до появи польського Starlink. Туск додав, що в космічній галузі його країна є вагомим партнером, а в Європі «стає провідною державою».

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Параметрів майбутнього угруповання уряд поки не називає. Невідомі ні кількість супутників, ні терміни запуску, ні вартість проєкту.

Першим практичним кроком став меморандум, підписаний на тому ж салоні. Польська група озброєння (PGZ) і фінсько-польська компанія ICEYE спільно створять військову систему супутникового зв’язку MILSATCOM для збройних сил країни. З боку PGZ до проєкту залучені Військові заводи зв’язку № 1, дослідний центр OBR CTM і підприємство PIT-RADWAR.

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З ICEYE польські військові працюють не вперше. У травні 2025 року Агентство озброєння уклало контракт на 860 млн злотих із консорціумом ICEYE Polska та Військових заводів зв’язку № 1. Консорціум мав виготовити три супутники радарного спостереження з опціоном ще на три апарати. Систему MikroSAR передали армії в травні 2026 року.

Ідея власної мережі визріла на тлі суперечок довкола приватних супутникових операторів. Раніше у польському уряді заявляли, що нові правила SpaceX роблять Польщу клієнтом другого сорту. Власник компанії Ілон Маск визнавав, що свого часу заблокував українським військовим доступ до Starlink. Так він хотів зірвати атаку на російські кораблі біля окупованого Криму, після чого в Сенаті США почали розслідування щодо дій SpaceX.

Про потребу в європейському аналогові Starlink у ЄС говорять давно. Союз будує угруповання IRIS², яке, за оцінкою єврокомісара, перевершить Starlink, але станеться це нескоро.

У цій програмі Польща — серед головних учасників. Улітку країна інвестувала 656 млн євро в IRIS², тобто близько десятої частини вартості системи. Національний проєкт Варшава розвиває паралельно з європейським. Водночас країна вкладає гроші у власну оборонну промисловість і розширює участь у міжнародних космічних програмах.