«Київстар» запропонував YouTube Premium Lite дешевше, ніж напряму від YouTube

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Київстар запропонував підписку на YouTube Premium Lite

«Київстар» запропонував абонентам індивідуальну підписку YouTube Premium Lite за акційною ціною 85 грн на місяць. Пропозиція діє з 10 вересня 2026 року.

Підписка прибирає рекламу з роликів, дозволяє слухати відео з вимкненим екраном і зберігати його для перегляду без інтернету. Головна відмінність від повної версії YouTube Premium — відсутність музичного сервісу YouTube Music.

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Ціна «Київстару» нижча за пряму вартість сервісу. У серпні YouTube запустив Premium Lite в Україні за 99 грн на місяць, тож пропозиція оператора обходиться абонентам на 14 грн дешевше.

Ті, хто раніше не користувався YouTube Premium чи YouTube Premium Lite, зможуть підключити підписку за 0 грн у перший місяць. Надалі оплата списуватиметься щомісяця за тарифом 85 грн.

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Це вже другий перегляд умов співпраці «Київстару» з сервісами YouTube за останні два тижні. Раніше оператор змінив дату списання оплати та вартість звичайної підписки YouTube Premium — вона зросла до 159 грн на місяць.

Під’єднати YouTube Premium Lite абоненти можуть у застосунку «Мій Київстар». Для цього потрібно авторизуватися через Google та вибрати електронну адресу, для якої діятиме підписка.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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