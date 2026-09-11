Офіс інженерної команди «Київстару» пошкоджено під час атаки на Київ

«Київстар» повідомив про пошкодження офісу інженерної команди в Києві внаслідок російської атаки 11 вересня. Серед співробітників постраждалих немає, а мережа оператора продовжує обслуговувати абонентів по всій країні.

«Найголовніше — співробітники компанії не постраждали. Безпека людей залишається нашим безумовним пріоритетом», — ідеться в заяві оператора.

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У «Київстарі» додали, що фахівці вже з’ясовують масштаб завданої шкоди й усувають її наслідки. Це вже другий випадок пошкодження об’єкта телеком-галузі в Києві менш ніж за тиждень: 8 вересня ракетний удар пошкодив офіс і склад постачальника телеком-обладнання DEPS.

Попри атаку, мобільна мережа «Київстару» не припиняла роботу. В операторі запевнили, що вона продовжує надавати послуги абонентам по всій країні.

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Деталей про те, наскільки серйозними є пошкодження офісу, «Київстар» поки не розкрив. Не відомо й те, чи позначилася атака на роботі самої інженерної команди або на технічній інфраструктурі оператора.