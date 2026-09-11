Група DVL за два роки після об’єднання оновила 3 тисячі базових станцій і подвоїла покриття GPON

Група DVL, що об’єднує «Датагруп», Volia та lifecell, підбила підсумки другого року після об’єднання. За цей час оператори звели й модернізували близько 3 тисяч базових станцій, а покриття мережі GPON майже подвоїлося, ідеться у пресрелізі групи.

Виторг групи за 2025 рік зріс на 16% проти 2024-го, і в DVL кажуть, що позитивна динаміка зберігається. Найбільший внесок дав мобільний оператор lifecell. Його виторг за підсумками 2025 року збільшився на 18,7% і досяг 15,9 млрд грн, а прибуток становив майже 6 млрд грн.

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Торік оператор перерахував 3,96 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Проти 2022 року це майже вдвічі більше — тоді сума становила 2,03 млрд грн. Капітальні інвестиції lifecell з 2022 року по перше півріччя 2026-го сягнули 20,1 млрд грн, і понад 2,5 млрд грн із них пішло на енергостійкість мережі.

Найпомітнішим ефектом об’єднання в групі називають інфраструктурну синергію. Понад 980 базових станцій lifecell уже працюють на оптоволокні «Датагруп», а пропускна здатність такого каналу сягає 10 Гбіт/с на станцію. Оптика замість радіорелейних ліній робить мережу стабільнішою і готує її до зростання трафіку.

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Паралельно група масштабує GPON — оптику, доведену безпосередньо до помешкання абонента. За останній рік охоплення цієї мережі зросло з 345,1 тис. до 672 тис. домогосподарств. Технологія дає до 1 Гбіт/с і серед рішень фіксованого інтернету лишається однією з найощадливіших за енергоспоживанням.

Ядро мережі lifecell переводить на хмарну архітектуру (cloud-native) на базі рішень Ericsson — Packet Core та User Data Management. За розрахунками компанії, оновлене ядро має прискорити мережу і запуск нових послуг. Водночас оператор готується відмовитися від 3G, який уже вимикає у 17 областях. Натомість зростає аудиторія дзвінків через мережу 4G (VoLTE). Ця технологія доступна майже 2,8 млн абонентів, а за рік їх кількість зросла у 2,4 раза. Через 4G проходить уже 40% голосового трафіку.

Пілотну експлуатацію 5G оператор розгорнув цього року в п’яти містах. Це Львів, Бородянка, Харків, Київ та Одеса, яка приєдналася до пілота останньою.

Енергостійкість мережі в DVL називають одним зі стратегічних пріоритетів після об’єднання. На мережі встановлено понад 46 тис. літієвих акумуляторів, а ще компанія закупила тисячі генераторів. Вони здатні тримати базові станції без зовнішнього живлення до 10 годин.

Лінійку конвергентних тарифів «Лайфсет» оператор вивів на ринок у січні 2025 року, уже через чотири місяці після об’єднання. Тарифи поєднали мобільний зв’язок, фіксований інтернет і телебачення, а користувачів лінійки вже понад 100 тисяч. Наступним кроком став домашній інтернет «Інет» зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Його запустили цього року, причому приєднатися може абонент будь-якого мобільного оператора. Разом із тарифами «Лайфсет 3в1» і телебаченням lifecell TV сервіс увійшов до напряму «lifecell ВДОМА».

Позиції на ринку перенесення номерів між операторами (MNP) за два роки теж посилилися. lifecell лишається лідером за кількістю абонентів, які перейшли до його мережі, а в травні 2026 року їх кількість перевищила 1 мільйон. У липні оператор першим в Україні запустив перенесення номера через застосунок «Дія». За перший місяць цим каналом скористалися 1500 абонентів.

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Від початку повномасштабного вторгнення DVL спрямувала понад 516 млн грн на підтримку дітей, військових, держави та громад. Таку суму група наводить станом на кінець першого півріччя 2026 року. Щомісяця вона виділяє 1,56 млн грн на 156 дітей, які втратили батьків через війну, у межах проєкту «Наші діти». Ще 1 млн грн щомісяця йде на евакуацію поранених разом із фондом «Центр спасіння життя».

Компанія також допомагає центру реабілітації ветеранів «Титанові» та Центру «Місто Добра» у Чернівцях. Краудфандинг «Почуй своїх» із Фондом Сергія Притули зібрав 14 млн грн на засоби зв’язку для військових. Загальна вартість переданого Силам оборони телеком-обладнання перевищила 353 млн грн.