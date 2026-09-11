FCC дозволила Asus продавати роутери та інше мережеве обладнання в США

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ASUS
Фото: DepositPhotos

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) дозволила Asus продавати бездротове мережеве обладнання в країні до 6 березня 2028 року. Рішення ухвалили після висновку військових, що ці пристрої не загрожують національній безпеці, пише Tom’s Hardware.

Дозвіл лишається умовним і має чіткий строк дії. Проте він охоплює майже весь асортимент мережевих пристроїв Asus. Під нього потрапили роутери серій RT, ROG GT, ROG Strix GS і TUF Gaming. У переліку також лінійка ExpertWiFi, mesh-системи ZenWiFi, мобільні 5G-роутери, підсилювачі сигналу та бездротові точки доступу. Тобто компанія зможе й далі продавати у США всі основні категорії свого обладнання.

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Потреба в окремому дозволі виникла навесні. Тоді комісія закрила американський ринок для маршрутизаторів іноземного виробництва, визнавши їх загрозою нацбезпеці. Відтоді виробники повертаються на нього поодинці. Asus у цьому переліку не перша — умовне схвалення FCC уже отримали Netgear та Amazon Eero/Leo.

Для самої Asus рішення важливе напередодні переходу галузі на Wi-Fi 8. Нове покоління мережевого обладнання компанія вже готує. Раніше вона показала концептуальний ігровий роутер ROG NeoCore, а влітку представила споживчу модель ROG Rapture GT-BN98 Pro. Її реальна пропускна здатність має вдвічі перевищити показники нинішніх пристроїв Asus на Wi-Fi 7.

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У TP-Link справи складніші. Виробник посідає значну частку американського ринку роутерів, але дозволу від FCC досі не має. Влада США й далі перевіряє його заяви про відсутність зв’язків з урядом і збройними силами Китаю. Навесні компанія навіть назвала себе американською, щоб уникнути заборони. Поки перевірка триває, TP-Link не називає термінів виходу своїх нових роутерів Wi-Fi 8 Ultra у США.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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