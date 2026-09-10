Vodafone запустив відкрите тестування 5G в Одесі

Vodafone відкрив одеситам доступ до мережі 5G у тестовому режимі. З 10 вересня вона працює в центрі міста, від Приморського бульвару до Куликового поля, і доступна абонентам зі сумісними SIM-картками та смартфонами, йдеться у пресрелізі оператора.

Усього 5G охопило вісім локацій у центральній частині міста. Крім Приморського бульвару та Куликового поля, це Дерибасівська, Коблевська і Старосінна. Сигнал ловить також на Соборній, Грецькій та Привокзальній площах.

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П’яте покоління зв’язку дає помітно вищі швидкості, ніж попередні мобільні стандарти. За словами оператора, у зоні покриття абоненти отримують стабільніші відеодзвінки та якісніший стримінг. Швидше працюють і онлайн-застосунки.

Генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова називає 5G не просто новим стандартом зв’язку, а черговим етапом розвитку цифрової інфраструктури країни. «Кожен новий запуск дає нам практичний досвід, необхідний для майбутнього масштабування технології», — додала вона.

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До запуску мережі оператор присвятив інсталяцію Future You («Зустріч із собою в майбутньому»). Вона працюватиме з 10 до 21 вересня у ТРЦ «Афіни» на Грецькій площі, 3/4. Там можна створити цифрового аватара на основі штучного інтелекту та поговорити з ним у реальному часі. Фото аватара відвідувачі зможуть завантажити на смартфон.

Платити за 5G окремо не доведеться. Трафік тарифікується так само як і в мережах 4G, за чинним тарифом абонента. Підключати додаткові послуги чи міняти тарифний план не потрібно. Якщо SIM-картка та смартфон підтримують технологію, а в налаштуваннях вибрано відповідний тип мережі, з’єднання встановиться автоматично. Перевірити готовність картки й телефону можна командою *222#.

Одеса стала наступним етапом програми відкритого тестування. Раніше Vodafone увімкнув 5G у Львові, Бородянці, Харкові та в усіх адміністративних районах Києва. Наприкінці серпня оператор підбив підсумки першого місяця роботи мережі в столиці.

За пів року тестування в цих містах мережею скористалися понад 1,5 мільйона унікальних клієнтів. За статистикою оператора, максимальна швидкість, зафіксована на базовій станції в реальних умовах, наблизилася до 2 Гбіт/с.