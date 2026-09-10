SpaceX представила маршрутизатор Starlink Router 4 з підтримкою Wi-Fi 7

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Starlink Router 4
Фото: Starlink

SpaceX представила нове покоління фірмового маршрутизатора — Starlink Router 4 з чипсетом Wi-Fi 7. Одночасно він тримає до 510 під’єднаних пристроїв, а зоною покриття виробник називає близько 325 м², або 3500 кв. футів.

Саме перехід на Wi-Fi 7 у компанії називають головним оновленням Router 4. SpaceX обіцяє вищу швидкість з’єднання для клієнтських пристроїв і стабільнішу роботу мережі тоді, коли навантаження зростає. Про те, що Starlink готує маршрутизатор саме з цим стандартом, стало відомо ще в серпні.

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Router 4 отримав тридіапазонні радіомодулі, які мають зробити ефективнішою роботу Mesh-мережі з кількох точок доступу. Заявлено також паралельну роздачу сигналу одразу кільком пристроям (MU-MIMO та OFDMA). Конфігурація антен — 4×4 у діапазоні 2,4 ГГц і 4×5 у діапазоні 5 ГГц.

Дротових з’єднань маршрутизатор має два — під них передбачено порти Ethernet, а стороннє обладнання під’єднується напряму через LAN. Пристрій підтримує захист мережі за стандартами WPA2 і WPA3.

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Розміри корпусу — 46×203×115 мм, вага — близько 400 г. Порти прикриті водостійкими заглушками, назовні виведено світлодіодний індикатор і кнопку скидання. Виробник заявляє робочі температури від −30 до +50 °C і захист корпусу класу IP56 — від пилу та струменів води. При цьому сам маршрутизатор призначений для приміщень.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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