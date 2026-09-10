Nintendo додала Switch 2 підтримку змінної частоти оновлення на телевізорі

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Nintendo Switch 2 отримала підтримку VVR у режимі ТБ

Nintendo випустила для Switch 2 прошивку 23.0.0 з підтримкою змінної частоти оновлення (VRR) у режимі підключення до телевізора. Оновлення вийшло 10 вересня, а доти змінна частота працювала лише на вбудованому 7,9-дюймовому екрані консолі.

Змінна частота оновлення узгоджує роботу телевізора з реальною кількістю кадрів, яку видає консоль. Панель оновлює зображення тоді, коли готовий черговий кадр, а не за власним незмінним розкладом, тож із картинки зникають розриви. Найпомітніше це в сценах, де частота кадрів провисає.

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Спрацює нова функція, втім, не з кожним телевізором. Nintendo зазначає, що змінна частота вмикається лише тоді, коли її підтримують і сама гра, і підключена панель. Самого оновлення консолі теж недостатньо. Окремо доведеться оновити прошивку док-станції Switch 2, через яку сигнал іде на телевізор.

Nintendo Switch 2 отримала підтримку VVR у режимі ТБ

Керувати режимом можна із системного меню, де в розділі «Дисплей» з’явився окремий пункт «Налаштування VRR». Пункт «Інформація про виведення док-станції» Nintendo перейменувала на «Інформацію про виведення зображення». Тепер там видно докладний перелік відеосигналів, які здатний прийняти підключений телевізор.

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Решта змін у прошивці стосується самої консолі. Перемикач «Посилення портативного режиму» переїхав у «Швидкі налаштування». Власники Switch 2 також можуть повністю перенести дані на іншу таку саму консоль через системні налаштування.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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