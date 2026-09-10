Netflix вилучив зі свого каталогу українську версію мультсеріалу «Маша та Ведмідь»

Netflix прибрав українську версію російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь» зі свого каталогу. Про це у фейсбуці повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Депутат наголосив, що ухвалення рішення — лише перший крок, а не менш важливим буде його виконання. Нардеп додав, що тепер результату мають домогтися відповідальні органи.

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Як розповів Юрчишин, українська версія зникла зі стримінгу після того, як міністерка культури Тетяна Бережна зустрілася у Франції зі співвиконавчим директором Netflix Тедом Сарандосом. У Мінкультури розповідали, що Україна просила міжнародні стримінгові платформи видалити цю адаптацію. Під час переговорів Сарандос запевнив, що української адаптації «Маші та Ведмедя» немає в жодній країні, де працює сервіс.

Права на мультсеріал стримінг отримав задовго до цього. У червні Netflix придбав права на восьмий і дев’ятий сезони проєкту. Тоді ж сервіс продовжив угоду щодо попередніх сезонів і спін-офів.

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Ситуація змінилася в серпні, коли Україна запровадила санкції проти творців мультика. Обмеження отримали п’ятеро росіян і чотири організації, причетні до створення та поширення анімації. В Офісі президента пояснювали, що серіал транслює проросійські наративи під виглядом дитячого контенту. Через це мультсеріал назвали загрозою національній безпеці України.

Слідом за санкціями YouTube заблокував канали мультсеріалу на території України — російськомовний, україномовний та англомовний.

Увага до «Маші та Ведмедя» зросла ще в серпні 2025 року, коли «Детектор медіа» з’ясував, що україномовний ютуб-канал мультсеріалу очолив рейтинг двадцяти найпопулярніших дитячих каналів в Україні. Згодом Національна поліція за зверненням Юрчишина підтвердила зв’язок мультфільму з Росією, а Міністерство культури виступило за обмеження проти нього.