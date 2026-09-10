MEGOGO покаже матч ПСВ — «Шахтар» у стартовому турі Ліги чемпіонів 2026/27

Сьогодні, 10 вересня, донецький «Шахтар» проведе перший матч лігового етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27 проти нідерландського ПСВ. Гра на стадіоні «Філіпс» почнеться о 19:45 за київським часом, а показ забезпечить MEGOGO, йдеться у пресрелізі медіасервісу.

«Шахтар» лишається єдиним українським клубом серед 36 учасників лігового етапу. Кожна команда на цій стадії грає вісім матчів проти восьми різних суперників, а результати зводяться в одну спільну таблицю. Перша вісімка виходить одразу до 1/8 фіналу, а клуби з дев’ятого по 24-те місце розігрують решту путівок у стиковому раунді.

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Коментувати поєдинок буде Вадим Шевякін, який працюватиме безпосередньо з місця події. Роль репортера на стадіоні виконає Герман Каландарішвілі.

Перед матчем MEGOGO випустить в ефір студію, вона стартує о 18:30. Ведучим стане Віталій Кравченко, а розбиратимуть гру разом із ним Олександр Головко та Олександр Шпирко.

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Після ПСВ у календарі донеччан — АЕК, «Інтер», «Спортинг», «Фенербахче», «Слован», «Лейпциг» і «Реал». Завершальний матч лігового етапу «Шахтар» проведе 27 січня проти мадридського клубу.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі MEGOGO Футбол і в розділі «Спорт». Доступ до трансляції відкриває передплата «Спорт» та будь-який пакет «MEGOPACK».